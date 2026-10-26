الاحتلال يعيد أسيرة محررة إلى السجون بعد اقتحام منزلها في بيت لحم

نقلت سلطات الاحتلال الإسرائيلي الأسيرة المحررة المعاد اعتقالها شروق محمد البدن (32 عامًا)، إلى سجن "هشارون"، عقب إعادة اعتقالها قبل أيام من منزل عائلتها في محافظة بيت لحم، جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وقال مكتب إعلام الأسرى، إن قوات الاحتلال أعادت اعتقال البدن، الخميس الماضي، بعد اقتحام منزل عائلتها في بلدة تقوع، جنوب شرقي بيت لحم، وتفتيشه والعبث بمحتوياته.

والبدن أم لطفلتين، وسبق أن اعتقلها الاحتلال في تموز/يوليو 2019، وحوّلها مباشرة إلى الاعتقال الإداري، حيث عانت خلال فترة اعتقالها مشكلات صحية حادة في الكلى والحوض والأمعاء، نتيجة الإهمال الطبي والعزل، قبل الإفراج عنها بعد نحو 12 شهرًا.

ولم تتوقف ملاحقة البدن بعد الإفراج عنها، إذ أعاد الاحتلال اعتقالها في أيلول/سبتمبر 2020، ثم في أيار/مايو 2022، مع تمديد اعتقالها الإداري عدة أشهر في كل مرة.

ووفق المعطيات الواردة، تعرضت البدن خلال اعتقالاتها السابقة للحرمان من زيارة عائلتها وطفلتيها، إلى جانب نقلها بصورة قسرية ومفاجئة بين السجون.

ويواجه الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال ظروف احتجاز قاسية، تشمل نقص المستلزمات الأساسية والإهمال الطبي، فيما تتصاعد المخاوف على مصير الأسيرات في ظل استمرار سياسات التضييق بحقهن.

المصدر / فلسطين أون لاين