الاحتلال يحرق خيام النازحين في الشجاعية ويترك مئات الفلسطينيين بلا مأوى

أحرقت طائرات الاحتلال الإسرائيلي المسيّرة من طراز "كواد كابتر"، مساء أمس الأحد، خيام النازحين عند مفترق حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، ما أدى إلى تشريد أكثر من 200 أسرة فلسطينية تضم أكثر من 800 نازح، وفق ما أوردته مصادر محلية وتقارير صحفية.

وأفادت المصادر بأن الطائرات ألقت قنابل حارقة على خيام النازحين في منطقة الشجاعية ومخيم المنتزه، فيما استمرت النيران في التهام الخيام وممتلكات العائلات لساعات، حتى ما بعد منتصف الليل.

وأظهرت مشاهد من المكان نازحين يتفقدون خيامهم المحترقة وما تبقى من ممتلكاتهم، بعدما فقدت عشرات العائلات مأواها ومقتنياتها الأساسية، وسط حالة من الخوف والهلع، لا سيما بين الأطفال والنساء وكبار السن والمرضى.

ويأتي إحراق خيام النازحين في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة التي يعيشها الفلسطينيون في قطاع غزة، مع استمرار تدمير المنازل ونقص مواد الإيواء، ما يفاقم معاناة العائلات التي اضطرت إلى النزوح مراراً بحثاً عن مكان آمن.

ويواجه النازحون الذين فقدوا خيامهم تحديات جديدة في تأمين مأوى بديل وحماية أفراد أسرهم، في ظل محدودية الإمكانات المتاحة وصعوبة توفير الاحتياجات الأساسية.







المصدر / فلسطين أون لاين