اقتصاد غزة تضبط كمية من الدقيق الفاسد وتلاحق المتلاعبين بالأسعار

ضبطت طواقم وزارة الاقتصاد الوطني في قطاع غزة 250 كيلوغرامًا من الدقيق الفاسد وغير الصالح للاستهلاك داخل أحد محال الحلويات، وحررت مخالفات بحق تجار ومنشآت تجارية لبيع سلع أساسية بأسعار مخالفة للتسعيرة المعتمدة، وذلك خلال جولات رقابية في أسواق محافظة غزة.

وقالت وزارة الاقتصاد الوطني، في بيان صادر عن دائرتها الإعلامية، الاثنين، إن الإدارة العامة لحماية المستهلك كثفت جولاتها الميدانية لمكافحة الغش والاستغلال والاحتكار، وحماية الأمن الغذائي للمواطنين، وضبط الأسعار في ظل الظروف الراهنة.

وأوضحت أن طواقمها حررت محضر ضبط بشأن كمية الدقيق الفاسد وتحفظت عليها، كما سجلت مخالفات بحق عدد من التجار بسبب بيع اللحوم الحمراء ولحوم العجل المجمدة بأسعار مرتفعة، وضبطت أكثر من 300 كيلوغرام من السكر لدى أحد المولات على خلفية بيعها بأسعار مخالفة.

وأضافت الوزارة أن حملاتها شملت أيضًا ملاحقة باعة متجولين رفعوا أسعار الخضراوات الأساسية بصورة مبالغ فيها، مستغلين الظروف الراهنة، حيث جرى تحرير محاضر ضبط بحق المخالفين.

وفي إطار الحد من استغلال المواطنين، قررت الوزارة طرح الكميات المضبوطة من الخضراوات للبيع المباشر للجمهور في نقطة بيع معروفة بمنطقة الشيخ رضوان، تحت إشراف ورقابة موظفيها، بهدف توفيرها بأسعار مناسبة والحد من الممارسات الاستغلالية.

وأكدت وزارة الاقتصاد الوطني استمرار حملاتها الرقابية وملاحقة المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يتلاعب بالأسعار أو يطرح سلعًا غير صالحة للاستهلاك أو يستغل احتياجات المواطنين، مشددة على أن حماية المستهلك وضمان توافر السلع الأساسية بأسعار عادلة تمثلان أولوية لعمل طواقمها الميدانية.

المصدر / فلسطين أون لاين