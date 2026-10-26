لبنان يترقب تصعيدًا إسرائيليًا مع اقتراب انتخابات "الكنيست"

تتصاعد المخاوف في لبنان من اتساع العدوان الإسرائيلي، مع اقتراب انتخابات "الكنيست" المقررة الثلاثاء، في ظل تهديدات إسرائيلية باستئناف المواجهة مع إيران وحزب الله، واستمرار الغارات الجوية والتفجيرات في مناطق متفرقة من جنوب البلاد.

وتأتي هذه التطورات وسط ترقب لبناني لتداعيات الانتخابات الإسرائيلية والانتخابات النصفية الأميركية المرتقبة الأسبوع المقبل، في وقت لم تسفر فيه جولة المفاوضات العسكرية اللبنانية الإسرائيلية، التي عُقدت برعاية أميركية في مدينة تامبا الأسبوع الماضي، عن نتائج ملموسة.

وتتجه الأنظار إلى جنوب لبنان، وسط مخاوف من اندلاع مواجهة جديدة قد تعيد الحرب بصورة أشد خطورة، بالتزامن مع تزايد القلق من تجدد المواجهة الأميركية الإيرانية.

وفي هذا السياق، تحدثت تقارير إعلامية إسرائيلية عن استعداد جيش الاحتلال لجولة قتال جديدة مع حزب الله، فيما أعلن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستضرب إيران مجددًا، ما أثار مخاوف من تجدد الحرب التي اندلعت في الثاني من آذار/مارس الماضي.

وعلى وقع هذه التطورات، أعادت خلايا أزمة تابعة لأحزاب لبنانية في مناطق مختلفة تفعيل عملها والاستعداد للتعامل مع حالات الطوارئ، تحسبًا لأي مواجهة محتملة، بالتزامن مع ارتفاع الطلب على استئجار المنازل.

ميدانيًا، واصل جيش الاحتلال الإسرائيلي تصعيده في جنوب لبنان، حيث شن غارات جوية على بلدات المنصوري ووادي الحجير وكفرتبنيت وأطراف برعشيت وطلوسة، فيما ألقت طائرة مسيّرة من طراز "كواد كوبتر" قذيفة فوق سطح أحد المباني في بلدة ميفدون.

كما نفذ جيش الاحتلال سلسلة تفجيرات في بلدات يحمر الشقيف وحولا والخيام وطلوسة، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف أطراف زوطر الشرقية وميفدون وبرعشيت والمنصوري ومجدل زون ووادي السلوقي.

وفي سياق متصل، حلق الطيران الحربي الإسرائيلي في أجواء العاصمة بيروت، وسط استمرار المخاوف من اتساع نطاق التصعيد وانعكاساته على الأوضاع الأمنية والإنسانية في لبنان.

المصدر / فلسطين أون لاين