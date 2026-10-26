إصابة سيدة وهدم محال واعتقال شقيقين باعتداءات للاحتلال في الخليل

أصيبت سيدة فلسطينية، اليوم الاثنين، برضوض وكدمات جراء اعتداء مستوطنين عليها بالضرب في بلدة السموع جنوب الخليل، فيما هدمت قوات الاحتلال محال تجارية قيد الإنشاء في بلدة بني نعيم، واعتقلت شقيقين من بلدة الظاهرية، بالتزامن مع استمرار عدوانها وحصارها لمناطق في المحافظة.

وذكرت مصادر محلية، أن مستوطنين هاجموا منازل المواطنين في خربة "الخرابة" شرق بلدة السموع، واعتدوا بالضرب على السيدة حكيمة خلايلة (58 عاما)، ما أدى إلى إصابتها برضوض وكدمات في الصدر، نُقلت على أثرها إلى المستشفى.

وقال نجلها إسماعيل خلايلة، إن المستوطنين اعتدوا على والدته بالضرب أمام مسكنها، مشيرا إلى أنها تعاني عدة أمراض مزمنة.

وفي سياق متصل، اقتحمت قوات الاحتلال منطقة "خلة الورد"» عند مدخل بلدة بني نعيم شرق الخليل، وهدمت بالجرافات محال تجارية قيد الإنشاء تعود لعائلة أبو شرخ، بذريعة البناء في المنطقة المصنفة "ج".

وأفادت مصادر محلية بأن مستوطنين، بحماية قوات الاحتلال، هاجموا الشقيقين ضياء وعلاء أبو شرخ أثناء رعيهما الأغنام في منطقة "معلا الدير" ببلدة الظاهرية، قبل أن تعتقلهما قوات الاحتلال وتقتادهما إلى داخل مستوطنة "خفات يهودا" المقامة على أراضي المواطنين بالقرب من المنطقة.

وتأتي هذه الاعتداءات في ظل استمرار عدوان الاحتلال على مناطق في مدينة الخليل منذ يوم الجمعة الماضي، والذي أدى إلى تضرر 488 عائلة، وإجبار نحو 3171 مواطنا على مغادرة منازلهم قسرا، خاصة في منطقتي دير بحة والجلدة، وفق بيانات بلدية الخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين