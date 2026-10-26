مرداوي: حصار الخليل جريمة عقاب جماعي ومخططات الاحتلال لن تكسر صمود شعبنا

أكد القيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) محمود مرداوي، اليوم الإثنين، أن الحصار الشامل والعدوان المتواصل على مدينة الخليل ومحافظات الضفة الغربية يمثلان جريمة عقاب جماعي بحق الشعب الفلسطيني، ويأتيان في سياق تصعيد الاحتلال الإسرائيلي واعتداءاته المستمرة.

وقال مرداوي، في تصريح صحفي، إن الاحتلال يواصل استهداف أبناء الشعب الفلسطيني عبر تشديد الحصار وتوسيع نطاق عدوانه، محذرًا من التداعيات الخطيرة لهذا التصعيد، الذي يسعى رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو وقادة حكومته إلى توظيفه لأغراض دعائية وانتخابية.

وشدد على أن ممارسات الاحتلال لن تنال من عزيمة الشعب الفلسطيني وثباته، ولن تنجح في فرض مخططاته الرامية إلى الضم والتهجير، مؤكدًا أن هذه الإجراءات لن تزيد الفلسطينيين إلا تمسكًا بأرضهم ومقدساتهم وإصرارًا على مواصلة المقاومة حتى دحر الاحتلال.

ودعا مرداوي أبناء الشعب الفلسطيني إلى تعزيز صمودهم ومواجهة اعتداءات الاحتلال، محملًا الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن تداعيات الحصار والتصعيد المستمر في الخليل ومختلف مناطق الضفة الغربية.

وطالب المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية بالتدخل العاجل لوقف إجراءات الاحتلال ورفع الحصار عن مدينة الخليل وسائر مناطق الضفة الغربية، إلى جانب ممارسة الضغوط اللازمة لإنهاء العدوان على الشعب الفلسطيني ووضع حد لاعتداءات المستوطنين.

وتأتي هذه التصريحات في ظل تصعيد قوات الاحتلال الإسرائيلي إجراءاتها العسكرية في مدينة الخليل، بما يشمل تشديد الحصار وإعاقة حركة المواطنين، بالتزامن مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، وسط تحذيرات من تداعيات هذه الإجراءات على حياة الفلسطينيين ومحاولات فرض واقع جديد على الأرض.

المصدر / فلسطين أون لاين