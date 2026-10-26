كيف تمنع غوغل من استخدام بياناتك وصورك في الإعلانات؟

أجرت شركة "غوغل" تعديلات على سياسة الخصوصية تتيح لها استخدام البيانات التي يشاركها المستخدمون مع ميزات الذكاء الاصطناعي الشخصي في تخصيص الإعلانات، بما يشمل بيانات من خدمات مثل "جيميل" و"غوغل درايف" و"صور غوغل"، وفق تقرير لموقع "آرس تكنيكا" التقني الأمريكي.

وتأتي هذه التعديلات في إطار توسيع نطاق الاستفادة من ميزة "الذكاء الاصطناعي الشخصي"، التي تتيح للمستخدمين ربط بياناتهم من تطبيقات مختلفة بأدوات الذكاء الاصطناعي التابعة للشركة، بهدف تقديم إجابات أكثر ملاءمة لاحتياجاتهم.

وبحسب التقرير، فإن مشاركة البيانات مع أدوات الذكاء الاصطناعي تتيح لغوغل الاستفادة من المعلومات والسياقات المرتبطة بها في تخصيص الإعلانات التي تظهر للمستخدمين، بما في ذلك الإعلانات المرتبطة بعمليات البحث المدعومة بالذكاء الاصطناعي.

من جانبها، أوضحت "غوغل" أن ذلك لا يعني استهداف المستخدمين بالإعلانات استناداً مباشرة إلى محتويات بياناتهم الشخصية، مشيرة إلى أن الإعلانات تظل مرتبطة بالاستفسارات التي يطرحونها، وسياق الإجابات، واهتماماتهم.

وتتيح الشركة للمستخدمين التحكم في التطبيقات التي يربطونها بميزات الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك "جيميل" و"غوغل درايف" و"صور غوغل"، مع إمكانية تعطيل هذه الميزات، وهو ما يحدّ من الاستفادة من خدمات الذكاء الاصطناعي المخصصة المرتبطة بتلك البيانات.

تخصيص الإعلانات مقابل مزايا الذكاء الاصطناعي

ودخلت التعديلات الجديدة على سياسة "غوغل" حيز التنفيذ في 16 أكتوبر/تشرين الأول، وفق التقرير، بعدما رصدت مواقع تقنية التغييرات في شروط الاستخدام والخصوصية.

وأشار تقرير لموقع "ذا هاكر نيوز" التقني إلى أن استخدام البيانات في تخصيص الإعلانات يرتبط بسماح المستخدم لخدمات "غوغل" وأدوات الذكاء الاصطناعي بالوصول إلى بياناته، ما يمنحه إمكانية التحكم في التطبيقات التي يشارك بياناتها معها.

وتأتي هذه الخطوة في وقت تتجه فيه شركات التكنولوجيا إلى توسيع نماذجها الإعلانية بالتزامن مع تطوير أدوات الذكاء الاصطناعي، ومن بينها شركة "أوبن إيه آي"، التي أعلنت عن عرض إعلانات ضمن بعض باقات "شات جي بي تي"، مع تأكيدها أن بيانات المستخدمين ومحادثاتهم لا تُباع للمعلنين، وأن الإعلانات لا تؤثر في إجابات النموذج.

كيف يمكن الحد من استخدام بياناتك؟

يمكن لمستخدمي "غوغل" مراجعة إعدادات الميزات الذكية في حساباتهم والتحكم في وصول خدمات الذكاء الاصطناعي إلى بياناتهم، وذلك من خلال الدخول إلى إعدادات "جيميل"، ثم "جميع الإعدادات"، والبحث عن قسم "الميزات الذكية".





ومن هناك، يمكن تعطيل خيار تفعيل الميزات الذكية في "جيميل" و"ميت"، ثم الانتقال إلى إدارة إعدادات الميزات الذكية في "غوغل وركسبيس" وتعطيل الخيارات ذات الصلة.





ويساعد تعطيل هذه الميزات على الحد من استخدام البيانات المرتبطة بها في خدمات الذكاء الاصطناعي، لكنه قد يؤدي أيضاً إلى فقدان بعض الوظائف المخصصة التي تعتمد على ربط التطبيقات والملفات الشخصية بهذه الأدوات.





المصدر / فلسطين أون لاين+ وكالات