بلدية الخليل: الاحتلال هجّر 491 منذ بدء عمليته العسكرية

أعلنت بلدية الخليل أن قوات الاحتلال الإسرائيلي هجّرت 491 أسرة فلسطينية تضم 3189 شخصًا، منذ بدء عمليتها العسكرية في المدينة جنوبي الضفة الغربية المحتلة، يوم الجمعة الماضي.

وأوضحت البلدية، في بيان صحفي، الاثنين، أن الأسر المهجّرة تضم 209 رضّع و258 مسنًا، إضافة إلى 137 حاملًا ومرضعة، و32 شخصًا من ذوي الإعاقة، و198 مريضًا، في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي ترافق عملية التهجير القسري.

وأفادت البلدية بأن قوات الاحتلال هدمت، منذ بدء العملية، خمس منشآت تجارية وصناعية ومبنى سكنيًا مكوّنًا من ثلاثة طوابق، بالتزامن مع إجبار آلاف الفلسطينيين على مغادرة منازلهم.

وتواصل قوات الاحتلال عمليتها العسكرية في الخليل لليوم الرابع على التوالي، وسط إغلاقات واقتحامات واعتداءات تطال السكان وممتلكاتهم.

المصدر / فلسطين أون لاين