الأردن يعتقل 3 مشتبه بهم في هجوم كنيسة الكرك

أعلنت السلطات الأردنية، الإثنين، إلقاء القبض على ثلاثة مشتبه بهم في الهجوم المسلح الذي استهدف كنيسة أرثوذكسية خلال جنازة في محافظة الكرك جنوبي البلاد، وأسفر عن مقتل 9 أشخاص وإصابة 40 آخرين.

ونقلت وسائل إعلام أردنية عن مديرية الأمن العام قولها إن عملية الاعتقال جاءت بعد اشتباك مسلح، إثر العثور على المشتبه بهم مختبئين داخل منزل مهجور في محافظة الكرك، مشيرة إلى إصابتهم جميعًا خلال المواجهة، دون وقوع إصابات في صفوف القوة الأمنية.

وأضافت المديرية أن القوات ضبطت بحوزة المشتبه بهم أسلحة نارية وذخائر، موضحة أنهم رفضوا الاستسلام وبادروا بإطلاق النار باتجاه القوة الأمنية، ما دفعها إلى تطبيق قواعد الاشتباك حتى السيطرة عليهم واعتقالهم.

وكان الهجوم قد وقع الجمعة الماضية، عندما أطلق مسلحون النار خلال جنازة داخل كنيسة في قرية حمود بمحافظة الكرك، على بعد نحو 120 كيلومترًا جنوب غربي العاصمة عمّان.

ووصفت السلطات الأردنية الهجوم بأنه عمل إرهابي، فيما لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه، ولم تكشف مديرية الأمن العام عن هويات المشتبه بهم أو عن ارتباطهم بأي جماعة متشددة.

المصدر / وكالات