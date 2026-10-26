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بالفيديو مغنية راب كولومبية تدوس علم الاحتلال وتهتف: "فلسطين حرة"

26 أكتوبر 2026 . الساعة 09:12 بتوقيت القدس
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صورة من حساب مغنية الراب الكولومبية تشيلو هوب على إنستغرام

داست مغنية الراب الكولومبية تشيلو هوب على علم الاحتلال الإسرائيلي، ورددت هتافات داعمة لفلسطين، في ختام عرضها ضمن مهرجان "هيب هوب آل باركي" بالعاصمة الكولومبية بوغوتا، الذي أُقيم يومي السبت والأحد، 24 و25 أكتوبر/تشرين الأول.

ووفق مقطع فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، أدّت تشيلو هوب أغنيتها الجديدة "Anatomía" خلال مشاركتها في المهرجان، قبل أن تدوس على العلم وهي تهتف "فلسطين حرة" و"إلى الخارج ما لا ينتمي إلى هنا"، في موقف سلّط الضوء على القضية الفلسطينية أمام جمهور المهرجان.


وتشيلو هوب، واسمها الحقيقي كارول ريستريبو غونزاليس، مغنية راب كولومبية من العاصمة بوغوتا، تنشط في مشهد الهيب هوب المحلي.

وتنقل هوب عبر موسيقاها حكايات الشوارع والأحياء والواقع الاجتماعي في العاصمة الكولومبية بوغوتا.

وتستخدم اسمها الفني في مشروع موسيقي يجمعها بالمنتج الموسيقي أسترالباس (AstrallBass)، وتعتمد في أعمالها على الكتابة الذاتية والتعبير عن القضايا الاجتماعية، مع التركيز على الهوية والتجارب الشخصية والمرأة ومفهوم المقاومة.

وتقول تشيلو هوب، في حديثها لوسائل إعلام كولومبية عن العلاقة بين هويتها وبيئتها والحكايات التي تنقلها عبر الراب: "رسالتي موجودة في موسيقاي، وبوغوتا تعيش فيها".

المصدر / فلسطين أون لاين
#فلسطين حرة #مغنية راب كولومبي

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