الصحة: 11 شهيدًا بغزة خلال 24 ساعة

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26 أكتوبر 2026 . الساعة 10:14 بتوقيت القدس
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وصول 11 شهيدًا و35 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية (أرشيف)

أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة، الإثنين، وصول 11 شهيدًا و35 مصابًا إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية، جراء العدوان الإسرائيلي المتواصل.

وأوضحت الوزارة، في تقريرها الإحصائي اليومي الصادر في 26 أكتوبر/تشرين الأول 2026، أن الشهداء الذين وصلوا إلى المستشفيات بينهم 8 شهداء جدد، و3 شهداء جرى انتشال جثامينهم.

وأضافت أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/تشرين الأول 2025 ارتفعت إلى 1,559 شهيدًا، إلى جانب 5,608 إصابات، فيما بلغ عدد الشهداء الذين جرى انتشالهم 845.

وبحسب التقرير، ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,555 شهيدًا و175,727 مصابًا منذ بدء العدوان.

المصدر / فلسطين أون لاين
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