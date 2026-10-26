"الأشغال": الاحتلال حرق مخيم للنازحين وشرد 800 نازح في غزة

أدانت وزارة الأشغال العامة والإسكان في قطاع غزة بأشد العبارات الجريمة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، بعد إقدام طائرات مُسيرة من نوع "كواد كابتر" على إحراق مخيم كامل للنازحين على مفترق حي الشجاعية بغزة.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي، الاثنين، أن النيران استمرت في التهام خيام النازحين وممتلكاتهم البسيطة لعدة ساعات متواصلة حتى ما بعد منتصف الليل، في مشهد يعكس ذروة الاستهداف المباشر للمدنيين العزل.

وأكدت الوزارة أن هذا العدوان أسفر عن تشريد وتضرر أكثر من 200 أسرة فلسطينية نازحة، تضمن أكثر من 800 شخص، غالبيتهم العظمى من النساء والأطفال وكبار السن والمرضى، الذين وجدوا أنفسهم مجدداً بلا مأوى وفي العراء في تكريس لسياسة التهجير القسري.

وشددت وزارة الأشغال على أن تعمد إحراق خيام الإيواء يمثل جريمة حرب مكتملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية، وانتهكاً صارخاً للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف المعنية بحماية المدنيين.

وحمّلت الوزارة الاحتلال الإسرائيلي والإدارة الأمريكية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن استمرار جرائم الإبادة الجماعية واستهداف مراكز الإيواء، مطالبة المجتمع الدولي والأمم المتحدة ومجلس الأمن بالخروج عن صمتهم والتدخل الفوري لوقف مسلسل التدمير والحرق.

كما وجهت الوزارة مناشدة عاجلة إلى كافة المؤسسات الإغاثية والدولية العاملة في القطاع للتحرك الفوري لإغاثة العائلات المنكوبة بمفترق الشجاعية، وتوفير الخيام والمأوى البديل والمستلزمات الطارئة لإنقاذهم من الكارثة الإنسانية المتفاقمة.

المصدر / فلسطين أون لاين