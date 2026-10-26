سارع بالتسجيل.. فرص تشغيل مؤقت للرجال والسيدات في قطاع غزة

تعلن جمعية تطوير بيت لاهيا، بالتعاون مع مجلس الخدمات المشترك لإدارة النفايات الصلبة في محافظات (خان يونس، رفح، الوسطى، غزة، وشمال غزة)، وبالشراكة مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، عن فتح باب التسجيل للاستفادة من فرص تشغيل مؤقت ضمن الوظائف التالية:

الوظائف المطلوبة والشروط:

1. مراقب/ة ميداني

التخصصات المطلوبة: العلوم البيئية، الهندسة البيئية، السلامة والصحة المهنية، إدارة الأعمال، الهندسة المدنية، علم الاجتماع، أو التخصصات ذات العلاقة.

الفئة المستهدفة: للرجال والسيدات.

2. عامل/ة جمع نفايات

المؤهل العلمي: لا تتطلب أي تخصص أكاديمي أو مؤهل علمي.

الفئة المستهدفة: للرجال والسيدات.

شروط عامة للتسجيل:

أن يكون عمر المتقدم/ة ما بين 18 إلى 50 عاماً.

التسجيل متاح لكافة المحافظات المذكورة.

معلومات التقديم:

رسوم التسجيل: التسجيل مجاني بالكامل دون فرض أي رسوم.

آخر موعد للتقديم: نهاية يوم الجمعة الموافق 30/10/2026.

للتسجيل وتعبئة الطلب الإلكتروني، يُرجى الضغط على الرابط التالي: اضغط هنا

المصدر / فلسطين أون لاين