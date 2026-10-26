الذهب يستقر قرب أدنى مستوى في 3 أشهر

حومت أسعار الذهب قرب أدنى مستوى لها في ثلاثة أشهر في الوقت الذي ينتظر فيه المستثمرون اجتماع السياسة النقدية ‌لمجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) المقرر عقده هذا الأسبوع بحثا عن مؤشرات حول توقعات صانعي السياسة بشأن أسعار الفائدة الأمريكية.

وبحلول الساعة 00:37 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 3987.45 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن سجل أدنى مستوى له منذ منتصف تموز/ يوليو في الجلسة السابقة. وسجل الذهب انخفاضا أسبوعيا بنسبة أربعة بالمئة يوم الجمعة، وهو أكبر انخفاض أسبوعي له منذ حزيران/ يونيو.

وانخفضت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم كانون الأول/ ديسمبر 0.2 بالمئة إلى 4000.80 دولار للأوقية.

وتراجعت أسعار النفط الاثنين بعد أن قفزت إلى أعلى مستوياتها في نحو ستة أشهر أواخر الأسبوع الماضي، على الرغم من أن الهجمات المستمرة على السعودية أبقت المخاوف بشأن الإمدادات في بؤرة الاهتمام.

وتترقب الأسواق اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الاتحادي هذا الأسبوع إلى جانب بيانات نفقات الاستهلاك الشخصي، وهو مؤشر رئيسي يراقبه البنك المركزي عن كثب في سعيه لتحقيق معدل تضخم عند اثنين بالمئة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.2 بالمئة إلى 54 دولارا للأوقية للأونصة، وانخفض البلاتين 0.1 بالمئة إلى 1549.42 دولار، وارتفع البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1047.90 دولار.

المصدر / وكالات