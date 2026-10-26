الاحتلال يشن حملة اعتقالات واسعة ويصعد اقتحاماته بالضفة والقدس

صعدت قوات الاحتلال الإسرائيلي، فجر وصباح اليوم الإثنين، اقتحاماتها في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس المحتلتين، ونفذت حملة اعتقالات واسعة طالت عشرات المواطنين، بينهم أسرى محررون، تخللتها مداهمة المنازل وتخريب محتوياتها وإخضاع سكانها لتحقيقات ميدانية، وسط مواجهات أسفرت عن إصابات في صفوف المواطنين.

في الخليل، دفعت قوات الاحتلال بتعزيزات عسكرية إلى المدينة عبر مدخل فرش الهوى، بالتزامن مع اقتحام المنطقة الجنوبية قرب جبل كرباج، ووصول آليات عسكرية وشاحنات إلى منطقتي الجلدة وعين دير بحة.

وداهمت القوات منازل عائلات الجعبري والنتشة والزرو في مناطق الشعابة وشارع السلام والمنطقة الجنوبية ووادي القطع، وفتشتها وعبثت بمحتوياتها، كما صادرت مركبات فلسطينية ونكّلت بالمواطنين.

وأفاد نادي الأسير بأن حملة الاعتقالات في المحافظة طالت أكثر من 70 مواطناً، وسط استمرار التحقيقات الميدانية وإجبار عائلات على إخلاء منازلها.

ووفقا للمصادر، ارتفع عدد النازحين من الأحياء المستهدفة في المدينة إلى نحو 2649 مواطنا.

وفي رام الله، تواصلت الاقتحامات في عدد من البلدات والقرى، بالتزامن مع مداهمات واعتقالات، فيما شهدت قرية المغير شمال شرقي المدينة اقتحامات واعتقالات خلال الحملة العسكرية المستمرة في المنطقة.

أما في بيت لحم، فاعتقلت قوات الاحتلال مواطنين اثنين، بالتزامن مع مواصلة اقتحام مناطق متفرقة من المحافظة وتشديد الإجراءات العسكرية.

وفي القدس المحتلة، أجبرت سلطات الاحتلال المقدسية حنان الرجبي على هدم منزلها ذاتياً في بلدة بيت حنينا شمالي المدينة، بذريعة البناء دون ترخيص، ما أدى إلى فقدانها وزوجها وأطفالهما الخمسة مأواهم.

كما أطلقت قوات الاحتلال قنابل الغاز المسيل للدموع من خلف جدار الفصل والتوسع العنصري باتجاه شارع المطار، قرب مخيم قلنديا شمالي القدس.

وتأتي هذه التطورات في ظل استمرار الاقتحامات والمداهمات في محافظات الضفة الغربية، وتشديد الحصار على الخليل، وما يرافق ذلك من اعتقالات وإخلاء للمنازل وقيود متزايدة على حركة الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين