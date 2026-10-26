6 شهداء وإصابات في سلسلة غارات إسرائيلية على قطاع غزة

استشهد ستة مواطنين، بينهم طفلة وعنصرين من الأجهزة الأمنية، وأصيب آخرون، جراء إطلاق نار وغارات شنهم جيش الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، في وقت تواصلت خروقات الاحتلال لاتفاق وقف إطلاق النار في القطاع.

وأفادت مصادر محلية بارتقاء شهيدين وإصابة مواطن، جراء قصف من مُسيّرة إسرائيلية شرقي مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

من جانبها، قالت وزارة الداخلية والأمن الوطني، في تصريح صحفي، إنّ شهيدين من عناصر الأجهزة الأمنية ارتقيا، وأصيب اثنان، في مهمة أمنية في مدينة دير البلح وسط قطاع غزة.

كما استشهد المواطن أنس أكرم الحمايدة، وإصابة آخرين، في غارة من مسيرة إسرائيلية لخيمة نازحين داخل كلية الرباط في محيط شارع 5 شمالي مدينة خان يونس.

وفي مدينة غزة، أصيب عدد من المواطنين بجراح، أحدهم حالته حرجة، جراء استهداف طائرة مسيّرة إسرائيلية مجموعة من المواطنين قرب مقر التأمين والمعاشات في حي الرمال غربي مدينة غزة.

وأفادت مصادر محلية باستشهاد الشاب حسام فخري الزاملي (21 عامًا)، إثر إصابته بعيار ناري في الصدر خلال قصف وإطلاق نار استهدفا خيام ومنازل النازحين جنوبي مدينة خان يونس.

كما استشهد الشاب تامر أبو سنيمة (24 عامًا)، والطفلة جوري إسلام الصوفي، في غارة نفذتها طائرة مسيّرة على خيام النازحين في منطقة الإقليمي، جنوب غربي المدينة.

كما أصيبت طفلة وشابًا برصاص الاحتلال داخل خيمتهما في منطقة بئر 19، جنوبي خان يونس، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها بكثافة شرقي مدينة حمد، شمال غربي خان يونس، وشمال شرقي المدينة، كما استهدف قصف مدفعي مكثف المناطق الشرقية والجنوبية منها.

وفي مدينة غزة، ألقت طائرات مسيّرة "كواد كابتر" قنابل حارقة على خيام النازحين في مخيم المنتزه ومفترق الشجاعية شرقي المدينة، وفق ما ذكرت محلية. كما أطلقت الآليات العسكرية الثقيلة نيرانًا كثيفة ومتواصلة في المناطق الشرقية، وقصفت المدفعية مناطق شرقي المدينة.

وفجّرت قوات الاحتلال عربة مفخخة، في المناطق الشرقية من حي التفاح شرقي مدينة غزة، وأفادت مصادر محلية بسقوط شظايا الانفجار داخل منزل يعود لعائلة أبو غوش في شارع يافا بالحي نفسه.



وفي وسط القطاع، توغلت آليات عسكرية وهندسية ثقيلة شمال مخيم البريج، بالتزامن مع إطلاق نار كثيف في نطاق تحركها، فيما أطلقت آليات الاحتلال نيرانها في المناطق الشرقية من محافظة الوسطى.

كما قصفت مدفعية الاحتلال شرقي دوار الطواشي شرقي مدينة دير البلح، فيما شهدت المناطق الشرقية من المدينة تحركات للدبابات وسط إطلاق نار كثيف في محيطها.

وتأتي هذه التطورات في إطار الخروقات الإسرائيلية المتواصلة لاتفاق وقف إطلاق النار، الذي وُقّع في شرم الشيخ المصرية في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025 بوساطة عربية وأميركية.

وكان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد أعلن، في 31 تموز/يوليو 2026، التوصل إلى "خارطة طريق" لتنفيذ مراحل وقف إطلاق النار وإنهاء الحرب على غزة، وسط استمرار التصعيد الميداني.

المصدر / فلسطين أون لاين