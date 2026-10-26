ريال مدريد يهزم برشلونة بثنائية مبابي ويقلص الفارق في الصدارة

فاز ريال مدريد على غريمه التقليدي برشلونة بنتيجة 1-2، في المباراة التي جمعت الفريقين مساء، الأحد، على ملعب كامب نو، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني الممتاز "لا ليجا"، ليضع حدًا لسلسلة انتصارات الفريق الكتالوني بعد 10 جولات بالخسارة الأولى.

وسجل النجم الفرنسي كيليان مبابي، هدف ريال مدريد الأول في الدقيقة 41، بعد خطأ من دفاعات برشلونة في إبعاد الكرة، قبل أن يتعادل رافينيا في الدقيقة 61 بعدما استلم كرة داخل منطقة الجزاء وسددها بقوة في الشباك المدريدية، قبل أن يعود كيليان مبابي ويسجل الهدف الثاني لريال مدريد في الدقيقة 87، بعد تمريرة من كامافينجا أمام المرمى الخالي أسكنها النجم الفرنسي بسهولة.

بدأت الباراة متوازنة بين الفريقين، مع اعتماد برشلونة على أسلوب لعبه والاستحواذ على الكرة، فيما بدى ريال مدريد خطيرًا بالهجمات السريعة والمباشرة في ظهر دفاعات الفريق الكتالوني.

وحاول أردا جولر إثبات حضور ريال مدريد مبكرًا وسدد كرة في الدقيقة الخامسة مرت بجوار القائم الأيسر للحارس جارسيا.

ورد برشلونة بتصويبة في الدقيقة 7 من جوردون ولكنها كانت سهلة للحارس لونين، ثم عاد جوردون وسدد مرة أخرى في الدقيقة 15 أمسك بها لونين بسهولة.

وفي الدقيقة 18 سدد أردا جولر كرة أرضية قوية تألق جارسيا في التصدى لها، ورد برشلونة في الدقيقة 22، بعدما توغل بيدري ووصلت الكرة لرافينيا الذي سدد بقوة أعلى من العارضة بشكل بسيط.





ثم عاد رافينيا ومن هجمة مرتدة سريعة استغل تبادل الكرات بين لامين يامال وجوردون قبل أن يسدد النجم البرازيلي كرة بجوار القائم الأيمن لمرمى مدريد.

وسدد أردا جولر مرة أخرى في الدقيقة 26 كرة قوية اصطدمت في الدفاع وتحولت لركلة ركنية هي الثالثة لمدريد في المباراة.

وفي الدقيقة 30 اضطر برشلونة لإجراء أول التغييرات بعد شكوى إسبارت من آلام عضلية، ليشارك أليخاندرو بالدي بديلًا له.

وفي الدقيقة 33 أهدر كيليان مبابي فرصة تسجيل واحد من أجمل أهداف الموسم بعد كرة ساقطة من جولر في قلب دفاعات برشلونة، لعبها النجم الفرنسي بضربة مزدوجة على الطائر ولكنها مرت أعلى من العارضة.

ورد برشلونة سريعًا عن طريق جوردون الذي توغل من جهة اليسار وسدد كرة قوية تصدى لها لونين وحولها ركلة ركنية.

وفي الدقيقة 41 ومن هجمة سريعة معتادة لريال مدريد في ظهر دفاعات برشلونة، عن طريق كوكوريا في الجهة اليسرى لعبها مباشرة إلى يان ديوماندي الذي أرسل عرضية أخطأ جيرارد مارتن في إبعادها وسددها في مبابي لترتد في الشباك.





وكاد برشلونة أن يعادل النتيجة من فرصة هدف مؤكد في الدقيقة 44 من لامين يامال أمام المرمى مباشرة ولكنه سدد بغرابة خارج الملعب.

وفي الدقيقة 45 حاول برشلونة مرة عن طريق تسديدة من رودري ولكن يتصدى لها الحارس أندريه لونين.

ومنع القائم مبابي من مضاعفة النتيجة في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، الدقيقة 45+1، قبل أن يعود حكم المباراة ويحتسب تسلل على النجم الفرنسي.

وفي الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، أهدر الإيفواري يان ديوماندي الهدف الثاني لريال مدريد من فرصة خطيرة، بعدما سدد الكرة في الشباك الجانبية للحارس الكتالوني.

وكما كان متوقعًا، دخل برشلونة الشوط الثاني باندفاع هجومي كبير بحثًا عن العودة في نتيجة المباراة، فيما اعتمد ريال مدريد على الهجمات المرتدة في المساحات المتواجدة خلف دفاعات برشلونة وخاصة وراء الظهيرين.

وفي الدقيقة 61 نجح برشلونة في تعديل النتيجة، بعدما وصلت الكرة إلى رافينيا داخل منطقة الجزاء لم يتردد النجم البرازيلي في تسديدها بقوة إلى شباك ريال مدريد.





وحاول أردا جولر إعادة ريال مدريد للتقدم سريعًا بتصويبة قوية من الجهة اليمنى تألق جوان جارسيا في إبعادها.

وفي الدقيقة 66 أنقذ لونين مرمى ريال مدريد من الهدف الثاني بعدما تصدى ببراعة كبيرة لرأسية من المدافع جيرارد مارتن بعد ركلة ركنية.

ومع مرور الوقت زاد الضغط الكتالوني بحثًا عن الهدف الثاني وسدد لامين يامال كرة خطيرة في الدقيقة 78 مرت بجوار القائم، ثم سدد البديل دي يونج في الدقيقة 79 كرة ارتطمت بالدفاع وتحولت لركلة ركنية

وفي الدقيقة 87 ومن هجمة مرتدة وصلت لإدوارد كامافينجا، الذي راوغ بمهارة واستغل خروج الحارس جارسيا ليمنح كرة عرضية للفرنسي كيليان مبابي أمام المرمى الخالي، أسكنها في الشباك.

بهذا الفوز رفع ريال مدريد رصيده للنقطة 24 في المركز الثالث من جدول ترتيب الليجا، وقلص الفارق مع برشلونة المتصدر لثلاث نقاط، بعدما تجمد رصيد الفريق الكتالوني عند 27 نقطة في المركز الأول، بفارق نقطتين فقط أمام أتلتيكو مدريد.







المصدر / وكالات