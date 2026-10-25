فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لاعب باريس سان جيرمان يستعد لإجراء عملية جراحية في قطر

أبو جزر يتحدث عن مصير لاعبان مع المنتخب الوطني

هيئة البترول بغزة: دخول 5 شاحنات غاز

اكتمال عقد المتأهلين إلى دور الثمانية من بطولة كأس الألف شهيد

الهواتف الذكية والعمى.. ماذا تقول الأدلة العلمية عن مخاطر الشاشات على العين؟

استنكرت استهداف حرمها.. "الإسلامية" تنعى ثلاثة من موظفيها

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله وتغريمه 60 ألف شيقل

الاحتلال يخطط لإقامة 8 بؤر استيطانية جديدة في جبل الخليل

تنويه هام من "بال بي" لمشتركيها.. تعرّف التفاصيل

8 شهداء بغارات إسرائيلية على غزة واستهداف الجامعة الإسلامية

لاعب باريس سان جيرمان يستعد لإجراء عملية جراحية في قطر

25 أكتوبر 2026 . الساعة 19:17 بتوقيت القدس
...
النجم الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا
متابعة/ فلسطين أون لاين:

يتوجه الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لإجراء عملية جراحية في الركبة، مطلع الأسبوع المقبل، عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن كفاراتسخيليا سيخضع للجراحة في مستشفى «سبيتار» بالدوحة، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، خلال فوز باريس سان جيرمان على برشلونة بنتيجة 4-2.

وتشكل الإصابة ضربة قوية للفريق الباريسي، الذي سيفتقد أحد أبرز عناصره الهجومية خلال الفترة المقبلة، في انتظار بدء اللاعب مرحلة التعافي والتأهيل بعد العملية الجراحية.

ولم يُعلن حتى الآن عن موعد محدد لعودة النجم الجورجي إلى الملاعب، فيما تشير التوقعات إلى إمكانية غيابه حتى نهاية الموسم الحالي، وفقاً لتطورات حالته وبرنامج التأهيل.

المصدر / فلسطين أون لاين
#قطر #الدوري الفرنسي #باريس سان جيرمان

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة