لاعب باريس سان جيرمان يستعد لإجراء عملية جراحية في قطر

متابعة/ فلسطين أون لاين:

يتوجه الجورجي خفيتشا كفاراتسخيليا، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، إلى العاصمة القطرية الدوحة، لإجراء عملية جراحية في الركبة، مطلع الأسبوع المقبل، عقب الإصابة التي تعرض لها خلال مواجهة فريقه أمام برشلونة في دوري أبطال أوروبا.

وذكرت صحيفة «ليكيب» الفرنسية أن كفاراتسخيليا سيخضع للجراحة في مستشفى «سبيتار» بالدوحة، بعد إصابته بقطع في الرباط الصليبي الأمامي للركبة اليمنى، خلال فوز باريس سان جيرمان على برشلونة بنتيجة 4-2.

وتشكل الإصابة ضربة قوية للفريق الباريسي، الذي سيفتقد أحد أبرز عناصره الهجومية خلال الفترة المقبلة، في انتظار بدء اللاعب مرحلة التعافي والتأهيل بعد العملية الجراحية.

ولم يُعلن حتى الآن عن موعد محدد لعودة النجم الجورجي إلى الملاعب، فيما تشير التوقعات إلى إمكانية غيابه حتى نهاية الموسم الحالي، وفقاً لتطورات حالته وبرنامج التأهيل.

المصدر / فلسطين أون لاين