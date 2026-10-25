أبو جزر يتحدث عن مصير لاعبان مع المنتخب الوطني

متابعة/ فلسطين أون لاين:

أكد إيهاب أبو جزر، المدير الفني للمنتخب الوطني الفلسطيني لكرة القدم، احترامه لرغبة اللاعب يوسف صالح بشأن عدم الانضمام إلى منتخبات الشرق الأوسط خلال الفترة الحالية، مشدداً على أن اللاعب سيبقى أحد أبناء فلسطين.

وقال أبو جزر إن صالح أغلق باب الانضمام إلى منتخبات المنطقة في الوقت الراهن، مؤكداً احترام الجهاز الفني لقراره، ومضيفاً: «سيبقى ابننا وابن فلسطين».

وفيما يتعلق بملف اللاعب محمد حبوس، أوضح أبو جزر أن هذا الموضوع أصبح من الماضي، مشيراً إلى أن اللاعب يواجه ظروفاً تحول دون قدرته على السفر والتنقل، وهي ظروف مستمرة منذ عام 2020، خلال فترة المنتخب الأولمبي.

وأكد مدرب الفدائي أن هذه المعيقات ليست جديدة، بل تعود إلى سنوات مضت، ما يجعل سفر اللاعب والتحاقه بالمنتخب أمراً صعباً في ظل الظروف القائمة.

المصدر / فلسطين أون لاين