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هيئة البترول بغزة: دخول 5 شاحنات غاز

25 أكتوبر 2026 . الساعة 19:07 بتوقيت القدس
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دخول 5 شاحنات غاز إلى غزة

أعلنت هيئة البترول في قطاع غزة دخول حمولة خمس شاحنات من غاز الطهي، إلى جانب الشاحنة المتبقية من وارد يوم الخميس، تمهيدًا لتوزيعها على المواطنين وفق الكشوفات المعلنة.

وأوضحت الهيئة أن التوزيع سيشمل نحو 441 مستفيدًا من المتبقي في الكشف الموحد الصادر بتاريخ 15 أكتوبر/تشرين الأول، لجميع محافظات القطاع، إضافة إلى نحو 9133 مستفيدًا ضمن جزء من الكشف الموحد الصادر بتاريخ 26 أكتوبر/تشرين الأول.

وبذلك، يبلغ إجمالي المستفيدين من توزيع الغاز لهذا اليوم نحو 9574 مستفيدًا في مختلف محافظات قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #هيئة البترول #شاحنات غاز

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