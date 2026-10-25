اكتمال عقد المتأهلين إلى دور الثمانية من بطولة كأس الألف شهيد

غزة / فلسطين أون لاين:

اكتمل عقد الفرق المتأهلة إلى الدور ربع النهائي من بطولة كأس الألف شهيد لكرة القدم، بتأهل فرق غزة الرياضي، والجلاء، وخدمات المغازي، وخدمات النصيرات، عقب تحقيقها الفوز على نماء، والرضوان، وخدمات خانيونس، وجماعي رفح، تواليًا، ضمن منافسات دور الـ16 من البطولة.

وعلى ملعب نادي فلسطين، حجز غزة الرياضي مقعده في الدور ربع النهائي، بعد فوزه على نماء بنتيجة (4-3)، في مباراة مثيرة شهدت تنافسًا قويًا بين الفريقين.

وسجل رباعية غزة الرياضي علي زايدة (هدفين)، ومحمد فروانة، وتامر أبو فارس، فيما أحرز أهداف نماء يوسف أبو زيد، ومصطفى حسب الله، وحاتم نصار.

وفي المباراة الثانية، تأهل الجلاء إلى الدور ذاته على حساب الرضوان، بعد الاحتكام إلى ركلات الترجيح التي ابتسمت للجلاء بنتيجة (5-4)، عقب انتهاء المباراة بالتعادل في وقتها الأصلي.

وأدار المباراتين طاقم تحكيم مكوّن من حازم الصوفي، وخالد أبو الخير، وأحمد شبير.

وعلى ملعب نادي اتحاد دير البلح، حقق خدمات المغازي فوزًا عريضًا على خدمات خانيونس بنتيجة (4-2)، ليحسم تأهله إلى الدور ربع النهائي.





وأحرز رباعية خدمات المغازي محمد الطويل (هدفين)، ومحمود أبو ظاهر، وحسين مصلح، بينما سجل هدفي خدمات خانيونس يوسف جحجوح، ومعتز العويني.

وفي المباراة الثانية، تفوق خدمات النصيرات على جماعي رفح بنتيجة (3-1)، ليكمل قائمة المتأهلين إلى دور الثمانية.

وسجل أهداف خدمات النصيرات محمود شاهين (هدفين)، وفارس جروان، فيما أحرز أحمد أبو جزر الهدف الوحيد لجماعي رفح.

وأدار المباراتين طاقم تحكيم مكوّن من محمود الصواف، ومحمد الغول، وإبراهيم الشيخ خليل.

مواجهات دور الثمانية ..

وتتواصل منافسات البطولة يومي الأربعاء والخميس، بإقامة ثماني مباريات، لحسم بطاقات التأهل إلى الدور نصف النهائي.

وفي يوم الأربعاء يلعب الصداقة مع اتحاد بيت حانون الرياضي، فيما يتقابل خدمات الشاطئ مع الأهلي الفلسطيني، على ملعب نادي فلسطين، جنوب مدينة غزة.

وفي ذات اليوم، يواجه خدمات البريج نظيره اتحاد خانيونس، ويتنافس أهلي النصيرات مع شباب الزوايدة، على ملعب اتحاد دير البلح.





وفي يوم الخميس، يتبارى شباب جباليا مع غزة الرياضي، فيما سيلعب الهلال مع الجلاء، على ملعب نادي فلسطين.

ويلعب الاستقلال مع خدمات المغازي، واتحاد دير البلح مع خدمات النصيرات، على ملعب الاتحاد في دير البلح.

وتدخل البطولة مراحلها الحاسمة وسط تطلعات الفرق المتأهلة لمواصلة المشوار والمنافسة على اللقب، في بطولة تحمل اسم "كأس الألف شهيد"، وتأتي في إطار الجهود الرامية إلى استعادة النشاط الرياضي في قطاع غزة، رغم الظروف الصعبة التي تعيشها الأندية واللاعبون.