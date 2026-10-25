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استنكرت استهداف حرمها.. "الإسلامية" تنعى ثلاثة من موظفيها

25 أكتوبر 2026 . الساعة 18:01 بتوقيت القدس
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أدانت الجامعة بأشد العبارات استهداف حرمها ومحيطه في اعتداءين متتاليين

أعلنت الجامعة الإسلامية في غزة، استشهاد ثلاثة من موظفيها، وإصابة عدد آخر، جراء استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي مجموعة من العاملين بالقرب من بوابتها غربي مدينة غزة، في اعتداء ثانٍ استهدف الجامعة ومحيطها اليوم.

وأدانت الجامعة، في بيان، الأحد، بأشد العبارات استهداف حرمها ومحيطه في اعتداءين متتاليين، موضحة أن الاعتداء الأول أسفر عن إصابة عدد من الطلبة، من بينهم طالبة لا تزال حالتها الصحية خطيرة، فيما أدى الاعتداء الثاني إلى استشهاد الموظفين سامي بارود، وأشرف دحلان، وشادي أبو عطايا، وإصابة آخرين.

ونعت الجامعة شهداءها، وقدمت التعازي والمواساة إلى ذويهم وزملائهم ومحبيهم، سائلةً الله أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمنّ على المصابين بالشفاء العاجل.

وأكدت أن سلامة الطلبة والموظفين تأتي في مقدمة أولوياتها، مشيرة إلى أنها تتابع التطورات الميدانية وتتعامل مع مستجداتها بما يراعي سلامة الجميع، ودعت الطلبة وذويهم إلى متابعة الإعلانات الصادرة عبر قنواتها الرسمية للاطلاع على آخر المستجدات المتعلقة بالعملية التعليمية والدراسة.

وحمّلت الجامعة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن الاعتداءات وتداعياتها، داعية المؤسسات الدولية والحقوقية والأكاديمية إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل لتوفير الحماية للطلبة والموظفين والمؤسسات التعليمية.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #الجامعة الإسلامية #شهداء الجامعة الإسلامية

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