الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله وتغريمه 60 ألف شيقل

أجبرت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عائلة مقدسية على هدم منزلها ذاتيًا في بلدة بيت حنينا شمالي القدس المحتلة، بعد تغريمها 60 ألف شيقل، بذريعة البناء دون ترخيص، في إطار سياسة تستهدف الوجود الفلسطيني في المدينة.

وأفاد مركز معلومات وادي حلوة، الأحد، بأن سلطات الاحتلال أجبرت المقدسي فواز الرجبي على هدم منزله بيده، عقب إخطاره كتابيًا بقرار الهدم، رغم دفع غرامة مالية بلغت 60 ألف شيقل.

وأوضح المركز أن المنزل، الذي تبلغ مساحته 60 مترًا مربعًا، بُني قبل نحو 15 عامًا، وكان يؤوي الرجبي وزوجته وأطفالهما الخمسة.

وتضطر عائلات مقدسية إلى هدم منازلها ذاتيًا تحت تهديد سلطات الاحتلال بفرض غرامات مالية باهظة وتكاليف إضافية إذا نفذت جرافاتها عمليات الهدم، ما يضع العائلات أمام أعباء مالية وإنسانية مضاعفة.

وفي السياق، نفذ الاحتلال نحو 427 عملية هدم وتجريف في المحافظة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2026، بينها 35 عملية هدم ذاتي قسري خلال الربع الثالث من العام، وفق بياناتها.

المصدر / فلسطين أون لاين