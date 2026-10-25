الاحتلال يخطط لإقامة 8 بؤر استيطانية جديدة في جبل الخليل

كشفت وسائل إعلام عبرية عن مخطط استيطاني جديد في منطقة جبل الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، يتضمن إقامة ثماني نقاط استيطانية، بينها مستوطنتان مجتمعيتان وست مزارع زراعية، في خطوة تستهدف توسيع الوجود الاستيطاني وتعزيزه في المنطقة.

وذكر موقع "عولام كتان" العبري، المقرب من الجماعات الاستيطانية، اليوم الأحد، أن المخطط يُنفذ بالتعاون بين مديرية الاستيطان في وزارة جيش الاحتلال، ووزارة الجيش نفسها، وحركة "أمانا" الاستيطانية.

وبحسب الموقع، يهدف المشروع إلى تعزيز "أمن المستوطنات والمستوطنين والطرق الاستيطانية"، فيما يُراد من المستوطنتين الجديدتين توسيع المستوطنات القائمة وترسيخ الوجود الاستيطاني في مواقع جغرافية رئيسية بمنطقة جبل الخليل.

ويأتي الإعلان عن المخطط بالتزامن مع تصعيد الاحتلال عملياته العسكرية في الضفة الغربية المحتلة، ولا سيما في مدينة الخليل، التي تشهد إجراءات عسكرية واسعة منذ الجمعة الماضية.

وكان جيش الاحتلال قد فرض إغلاقًا على مدينة الخليل وبلدة حلحول المجاورة، عقب هجوم نفذه فلسطينيان استهدف حاجزًا عسكريًا إسرائيليًا، وأسفر عن مقتل جنديين إسرائيليين وإصابة ثلاثة آخرين.

ومنذ تشرين الأول/أكتوبر 2023، صعّد جيش الاحتلال والمستوطنون اعتداءاتهم في الضفة الغربية، بما فيها القدس المحتلة، وشملت عمليات قتل واعتقال وهدم للمنازل والمنشآت، وإحراق مساجد ومركبات، وتجريف أراضٍ زراعية، ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم، وتهجير تجمعات فلسطينية، بالتوازي مع تسريع التوسع الاستيطاني.

وبحسب تقديرات حركة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان، يتجاوز عدد المستوطنين في الضفة الغربية نصف مليون، إضافة إلى أكثر من 250 ألفًا في المستوطنات المقامة على أراضي القدس المحتلة.

وتعتبر الأمم المتحدة والمجتمع الدولي المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة غير قانونية بموجب القانون الدولي، وتطالب سلطات الاحتلال بوقف التوسع الاستيطاني.

المصدر / فلسطين أون لاين