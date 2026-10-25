تنويه هام من "بال بي" لمشتركيها.. تعرّف التفاصيل

أصدرت شركة "بال بي" لتكنولوجيا الدفع الإلكتروني تنويهاً هاماً لمشتركيها، على خلفية التغييرات المرتبطة ببدء العمل بالتوقيت الشتوي.

وأوضحت الشركة أنه في حال ظهور رسالة الخطأInvalid Header Date) ) عند استخدام التطبيق بعد تغيير التوقيت، فإنه يتوجب على المستخدمين اتباع الخطوات البسيطة التالية لحل المشكلة واستئناف الخدمة بسلاسة:

ضبط إعدادات الوقت والتاريخ: الدخول إلى إعدادات الهاتف المحمول وضبط الوقت والتاريخ ليتم تحديثهما تلقائياً.

إعادة المحاولة: بعد ضبط التوقيت تلقائياً، يمكن للمشتركين إعادة المحاولة فوراً دون الحاجة إلى طلب بيانات جديدة.

وأعربت شركة "بال بي" في ختام تنويهها عن شكرها وتقديرها لثقة المشتركين المستمرة، مؤكدة حرصها الدائم على توفير تجربة دفع إلكتروني سهلة، آمنة، ومستقرة.





المصدر / فلسطين أون لاين