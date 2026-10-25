اقتحامات واعتقالات واعتداءات للمستوطنين في الضفة

شهدت مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة، مساء الأحد، اقتحامات لقوات الاحتلال الإسرائيلي واعتداءات للمستوطنين على المواطنين ومركباتهم، تخللتها اعتقالات ومواجهات واحتجاز مواطنين، إلى جانب مصادرة جرار زراعي.

وفي محافظة نابلس، اقتحمت قوات الاحتلال المدينة وحاصرت منزلًا في حي النور، كما اعتقلت مزارعين وصادرت جرارًا زراعيًا في منطقة الواد ببلدة الساوية جنوب المدينة.

وفي بلدة بيتا جنوب نابلس، احتجز مستوطنون مواطنًا وأطفاله بعد الاعتداء عليهم بالضرب في منطقة الحرايق، فيما هاجم مستوطنون مركبات المواطنين بالحجارة قرب قرية عقربا جنوب شرق المحافظة.

وفي محافظة رام الله والبيرة، اقتحمت قوات الاحتلال مدينة البيرة وبلدتي ترمسعيا شمال رام الله والطيبة شرقها، إضافة إلى بلدة بيت عور التحتا غرب المحافظة، حيث اعتقلت عددًا من الشبان، وفق مصادر محلية. وشهدت ترمسعيا اندلاع مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال.

كما اعتدى مستوطنون على مركبات المواطنين في منطقة مرج سيع الواقعة بين بلدتي المغير وأبو فلاح شمال شرق رام الله، فيما نصبت قوات الاحتلال حاجزًا غربي قرية المغير في المنطقة ذاتها.

وتأتي هذه الاقتحامات والاعتداءات في سياق تصاعد الانتهاكات الإسرائيلية بحق المواطنين الفلسطينيين في مناطق متفرقة من الضفة الغربية المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين