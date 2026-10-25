لمواجهة تجويع غزة.. حماس تدعو الجامعة العربية لاجتماع عاجل

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع عاجل لمواجهة ما وصفته بسياسة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى إعادة تجويع أهالي قطاع غزة، مطالبةً بتحرك عربي فاعل للضغط من أجل وقف هذه السياسة.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في تصريحات صحفية، الأحد، إن المطلوب من الفعاليات والقوى في العالم العربي التحرك ميدانيًا بصورة فاعلة، وممارسة الضغوط على الأطراف كافة لدفعها إلى اتخاذ خطوات توقف تجويع الفلسطينيين في القطاع.

وأكد قاسم أنه لا يمكن القبول بتكرار الاحتلال سياسة التجويع بحق أهالي غزة في ظل صمت الأطراف المعنية، داعيًا إلى تحرك عاجل لمواجهة تداعياتها على السكان.

المصدر / فلسطين أون لاين