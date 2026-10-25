فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

لمواجهة تجويع غزة.. حماس تدعو الجامعة العربية لاجتماع عاجل

"ون بلس" تكشف ألوان هاتفي Ace 7 وAce 7 Pro قبل إطلاقهما

"الشعبية": استهداف الجامعة الإسلامية بغزة اعتداء على جهود التعافي وترميم التعليم

"محكمة غزة – برلين 2026".. تحرك قانوني لمساءلة ألمانيا عن دعم الاحتلال

لماذا يزيد الشعور بالتهاب الحلق في الخريف؟

علماء فلسطين: إغلاق المسجد الإبراهيمي وتهجير الخليل استهداف للأرض والمقدسات

كورتوا يغيب في اللحظات الأخيرة عن الكلاسيكو بسبب المرض

7 شهداء بغارات إسرائيلية على غزة واستهداف الجامعة الإسلامية

فيروس شاموندا ينتقل من المواشي إلى الإنسان لأول مرة

هيئة حقوقية: التهجير القسري وهدم المنازل في الخليل يرقى إلى جرائم حرب

لمواجهة تجويع غزة.. حماس تدعو الجامعة العربية لاجتماع عاجل

25 أكتوبر 2026 . الساعة 17:00 بتوقيت القدس
...
المطلوب من الفعاليات والقوى في العالم العربي التحرك ميدانيًا بصورة فاعلة

دعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" جامعة الدول العربية إلى عقد اجتماع عاجل لمواجهة ما وصفته بسياسة الاحتلال الإسرائيلي الرامية إلى إعادة تجويع أهالي قطاع غزة، مطالبةً بتحرك عربي فاعل للضغط من أجل وقف هذه السياسة.

وقال الناطق باسم الحركة حازم قاسم، في تصريحات صحفية، الأحد، إن المطلوب من الفعاليات والقوى في العالم العربي التحرك ميدانيًا بصورة فاعلة، وممارسة الضغوط على الأطراف كافة لدفعها إلى اتخاذ خطوات توقف تجويع الفلسطينيين في القطاع.

وأكد قاسم أنه لا يمكن القبول بتكرار الاحتلال سياسة التجويع بحق أهالي غزة في ظل صمت الأطراف المعنية، داعيًا إلى تحرك عاجل لمواجهة تداعياتها على السكان.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #غزة #الجامعة العربية #تجويع غزة

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة