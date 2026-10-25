"ون بلس" تكشف ألوان هاتفي Ace 7 وAce 7 Pro قبل إطلاقهما

كشفت شركة "ون بلس" عن خيارات الألوان لهاتفيها المرتقبين "ون بلس Ace 7" و"ون بلس Ace 7 Pro"، وذلك قبل إطلاقهما رسميًا في الصين يوم 29 أكتوبر/ تشرين الأول، وفقًا لصور نشرتها الشركة عبر موقعها الرسمي وحساباتها على منصة "ويبو".

وتُظهر الصور تشابهًا في التصميم الخارجي للهاتفين، إذ يأتي كلاهما بإطار مسطح وزوايا مستديرة، ووحدة كاميرات بارزة تضم مستشعرات التصوير وفتحات تهوية، إلى جانب مؤشر LED قابل للتخصيص وطبقة زجاجية بملمس حريري.

ووفقًا لتقرير نشره موقع "Notebookcheck" المتخصص في أخبار التكنولوجيا، سيتوفر كل هاتف بثلاثة خيارات لونية، تجمع بين الألوان المتدرجة والتصاميم ذات الألوان الموحدة.

وسيُطرح هاتف "ون بلس Ace 7" بلون متدرج يحمل اسم "Tempered Fire"، إلى جانب الأسود الليلي والأبيض اللامع، فيما سيأتي هاتف "Ace 7 Pro" بلون متدرج يحمل اسم "Windbreak"، إضافة إلى الأسود الليلي والأبيض البرّاق.

وتكشف الصور عن اختلاف في التفاصيل الخلفية بين خيارات الألوان؛ إذ تحمل النسختان المتدرجتان من الهاتفين شعار Ace على الجهة الخلفية، بينما تكتفي النسخ ذات الألوان الموحدة بشعار "ون بلس".

ومن المتوقع أن تأتي سلسلة "ون بلس Ace 7" بشاشات ذات معدلات تحديث مرتفعة، وبطاريات كبيرة السعة، وتقنيات شحن فائقة السرعة، فيما يُنتظر أن تكشف الشركة عن المواصفات التقنية الكاملة للهاتفين مع اقتراب موعد إطلاقهما.

المصدر / فلسطين أون لاين + وكالات