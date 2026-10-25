فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

استنكرت استهداف حرمها.. "الإسلامية" تنعى ثلاثة من موظفيها

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله وتغريمه 60 ألف شيقل

الاحتلال يخطط لإقامة 8 بؤر استيطانية جديدة في جبل الخليل

تنويه هام من "بال بي" لمشتركيها.. تعرّف التفاصيل

8 شهداء بغارات إسرائيلية على غزة واستهداف الجامعة الإسلامية

لمواجهة تجويع غزة.. حماس تدعو الجامعة العربية لاجتماع عاجل

"ون بلس" تكشف ألوان هاتفي Ace 7 وAce 7 Pro قبل إطلاقهما

"الشعبية": استهداف الجامعة الإسلامية اعتداء على جهود التعافي وترميم التعليم

"محكمة غزة – برلين 2026".. تحرك قانوني لمساءلة ألمانيا عن دعم الاحتلال

لماذا يزيد الشعور بالتهاب الحلق في الخريف؟

"الشعبية": استهداف الجامعة الإسلامية اعتداء على جهود التعافي وترميم التعليم

25 أكتوبر 2026 . الساعة 16:08 بتوقيت القدس
...
استهداف الجامعة يأتي في إطار الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للمؤسسات التعليمية ومقومات استمرارها

استنكرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، قصف طائرات الاحتلال الإسرائيلي الجامعة الإسلامية في مدينة غزة بغارتين، بالتزامن مع بدء انتظام الدوام الوجاهي، مؤكدة أن هذا القصف يشكّل اعتداءً على جهود التعافي المجتمعي وإعادة ترميم المؤسسات التعليمية والوطنية في القطاع.

ونعت الجبهة، في تصريح صحفي، الأحد، موظفي أمن الجامعة أشرف دحلان وشادي أبو عطايا وسامي بارود، الذين استشهدوا أثناء وجودهم على رأس عملهم، مقدمةً التعازي إلى عائلاتهم وإدارة الجامعة وزملائهم.

وأكدت أن استهداف الجامعة يأتي في إطار الاستهداف الإسرائيلي الممنهج للمؤسسات التعليمية ومقومات استمرارها، ضمن الحرب المتواصلة على قطاع غزة، مشيرةً إلى أن هذه الهجمات تعرقل محاولات استئناف العملية التعليمية وإعادة الحياة إلى المؤسسات الأكاديمية.

ودعت الجبهة المؤسسات الأكاديمية والتعليمية حول العالم إلى تعزيز التضامن مع جامعات قطاع غزة، في ظل الأضرار التي لحقت بالمؤسسات التعليمية وبنيتها التحتية جراء الهجمات الإسرائيلية.

كما طالبت أحرار العالم بتصعيد الحراك التضامني والضغط على الحكومات لاتخاذ خطوات جدية لوقف الهجمات الإسرائيلية وما وصفته بجرائم الاحتلال ومخططات التطهير العرقي بحق الشعب الفلسطيني.

المصدر / فلسطين أون لاين
#الجبهة الشعبية #تعليم #قصف الجامعة الإسلامية #جهود ترميم التعليم

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة