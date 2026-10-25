علماء فلسطين: إغلاق المسجد الإبراهيمي وتهجير الخليل استهداف للأرض والمقدسات

حذّرت هيئة علماء فلسطين من تصاعد عمليات التهجير القسري وهدم المنازل وإغلاق المسجد الإبراهيمي في مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة، معتبرة أن ما يجري يستهدف الوجود الفلسطيني والأرض والمقدسات، وداعية الحكومات العربية والإسلامية إلى تحرك عاجل لوقف الانتهاكات وإعادة العائلات المهجّرة إلى منازلها.

وقالت الهيئة، في بيان صدر الأحد، إن قوات الاحتلال تواصل اقتحام الأحياء السكنية وهدم المنازل والمنشآت وإغلاق الطرق والمداخل واعتقال المواطنين، إلى جانب إجبار آلاف الفلسطينيين على مغادرة بيوتهم وتهديد آلاف آخرين بالتهجير، في ظل أوضاع إنسانية صعبة تعيشها العائلات المتضررة.

وأشارت إلى أن الإجراءات الإسرائيلية طالت المسجد الإبراهيمي، من خلال إغلاقه وطرد سدَنته وموظفي الأوقاف ومنع المسلمين من الصلاة فيه، محذرة من أن هذه الخطوات تمثل تصعيدًا خطيرًا يستهدف فرض السيطرة على المسجد وتعزيز مخططات تهويده.

وربطت الهيئة ما يجري في الخليل وسائر الضفة الغربية بالحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، معتبرة أن التهجير والهدم والإجراءات المفروضة على السكان تأتي في سياق مشروع يستهدف اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم، ورفضت تصوير هذه الممارسات على أنها مجرد ردود أفعال على أحداث عارضة.

وأكدت أن الاعتداء على الخليل والمسجد الإبراهيمي يتجاوز سكان المدينة، ويمس المقدسات الإسلامية، مطالبة بوقف عمليات التهجير والعقاب الجماعي، وإعادة الأهالي إلى ديارهم، وفتح المسجد أمام المصلين، مع استخدام أدوات الضغط السياسي والاقتصادي والقانوني لمواجهة إجراءات الاحتلال.

وحمّلت الهيئة الحكومات العربية والإسلامية مسؤولية التحرك لحماية الفلسطينيين ومقدساتهم، كما دعت علماء المسلمين والمؤسسات الدينية ووزارات الأوقاف وخطباء المساجد إلى اتخاذ موقف موحد، وتكثيف الجهود للتوعية بخطورة ما يجري وحشد الدعم لأهالي الخليل.

وفي الجانب الإغاثي، ناشدت الهيئة سكان الخليل وقراها والمؤسسات الخيرية والمجتمعية ولجان التكافل توفير المأوى للأسر التي أُجبرت على النزوح، وتأمين احتياجاتها الأساسية، وتشكيل لجان منظمة لرعاية المتضررين، مؤكدة ضرورة مساندة العائلات التي فقدت مساكنها ومصادر استقرارها.

وتأتي هذه التحذيرات في وقت أكدت فيه بلدية الخليل، السبت، أن قوات الاحتلال أجبرت نحو 1500 فلسطيني من 250 عائلة على النزوح من منازلهم منذ الجمعة، مشيرة إلى وجود مخاوف من تهجير نحو 2500 فلسطيني إضافي خلال الساعات المقبلة.

واختتمت هيئة علماء فلسطين بيانها بالإشادة بصمود أهالي الخليل والضفة الغربية وتمسكهم بأرضهم وحقوقهم، مؤكدة ضرورة تضافر الجهود الشعبية والرسمية والإغاثية لإسناد العائلات المهجّرة وحماية المقدسات الفلسطينية.

المصدر / فلسطين أون لاين