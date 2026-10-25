فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

استنكرت استهداف حرمها.. "الإسلامية" تنعى ثلاثة من موظفيها

الاحتلال يجبر مقدسيًا على هدم منزله وتغريمه 60 ألف شيقل

الاحتلال يخطط لإقامة 8 بؤر استيطانية جديدة في جبل الخليل

تنويه هام من "بال بي" لمشتركيها.. تعرّف التفاصيل

8 شهداء بغارات إسرائيلية على غزة واستهداف الجامعة الإسلامية

لمواجهة تجويع غزة.. حماس تدعو الجامعة العربية لاجتماع عاجل

"ون بلس" تكشف ألوان هاتفي Ace 7 وAce 7 Pro قبل إطلاقهما

"الشعبية": استهداف الجامعة الإسلامية اعتداء على جهود التعافي وترميم التعليم

"محكمة غزة – برلين 2026".. تحرك قانوني لمساءلة ألمانيا عن دعم الاحتلال

لماذا يزيد الشعور بالتهاب الحلق في الخريف؟

حماس: قصف الجامعة الإسلامية جريمة حرب وانتهاك متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار

25 أكتوبر 2026 . الساعة 14:56 بتوقيت القدس
...
حماس: قصف الجامعة الإسلامية بغزة جريمة حرب وانتهاك متواصل لاتفاق وقف إطلاق النار

عدّت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الغارات التي شنّها طيران الاحتلال "الإسرائيلي" على حرم الجامعة الإسلامية في مدينة غزة، أثناء وجود الطلبة فيه، وأسفرت عن استشهاد ثلاثة طلاب وإصابة آخرين، جريمة حرب، وامتدادًا لحرب الإبادة المتواصلة بحق الشعب الفلسطيني منذ أكثر من ثلاث سنوات.

وقالت الحركة، في تصريح صحفي، اليوم الأحد، أن حكومة الاحتلال تواصل انتهاكاتها لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وتصعّد عمليات القتل والقصف، عبر شن غارات يومية على الأحياء السكنية وخيام النازحين والمؤسسات المدنية.

وأضافت أن الاحتلال يستولي على مزيد من الأراضي عبر تحريك ما يُعرف بـ"الخط الأصفر" غربًا، ويمنع دخول المواد الغذائية الأساسية إلى القطاع، في تجاهل لالتزاماته بموجب الاتفاق، ولجهود الوسطاء والدول الضامنة وتعهداتهم.

ودعت "حماس" الوسطاء والدول الضامنة لاتفاق وقف إطلاق النار إلى تحمّل مسؤولياتهم، والتدخل الفوري والضغط على الاحتلال لإلزامه بوقف جرائمه المستمرة بحق المدنيين، وإنهاء الحصار، وتوفير الإغاثة لأكثر من مليوني فلسطيني يواجهون التجويع والقتل اليومي في قطاع غزة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#حماس #الجامعة الإسلامية #وقف اطلاق النار #جريمة حرب #تصريح صحفي #انتهاك

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة