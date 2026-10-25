بن غفير يوظّف معاناة الأسرى الفلسطينيين في الدعاية الانتخابية

نشر وزير الأمن القومي في حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" إيتمار بن غفير مقطع فيديو يتباهى فيه بالإجراءات القمعية المفروضة على الأسرى الفلسطينيين داخل سجن عوفر، في مشهد يوظّف معاناة الأسرى وظروف احتجازهم في الدعاية السياسية.

ويُظهر الفيديو بن غفير خلال وجوده داخل السجن، مستعرضًا الإجراءات المتخذة بحق الأسرى الفلسطينيين، في ظل تصاعد الانتقادات للسياسات التي تنتهجها سلطات الاحتلال داخل السجون.

وتأتي هذه المشاهد في سياق تشديد الإجراءات المفروضة على الأسرى الفلسطينيين، وسط مخاوف متزايدة بشأن ظروف احتجازهم وحقوقهم الأساسية، في ظل دعوات فلسطينية ودولية لضمان معاملتهم وفق أحكام القانون الدولي.

المصدر / فلسطين أون لاين