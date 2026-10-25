شرطة رفح تسوّي خلافين ماليين

أنهى قسم الشكاوى المالية في مركز شرطة مدينة رفح خلافين ماليين منفصلين، بقيمة إجمالية بلغت 57 ألفًا و200 شيكل، عبر التوصل إلى تسويات توافقية بين الأطراف المعنية.

وأوضحت شرطة رفح أن التسوية الأولى تعلقت بخلاف مالي قيمته 38 ألف شيكل، حيث اتفق الأطراف على سداد المبلغ على أقساط شهرية.

وأضافت أن التسوية الثانية شملت مبلغًا قدره 19 ألفًا و200 شيكل، وجرى الاتفاق على تسديده بالتقسيط، بما يضمن التوصل إلى حل توافقي للخلاف.

وأكدت شرطة رفح استمرار جهودها في معالجة الخلافات المالية بالطرق القانونية والتوافقية، بما يسهم في حفظ حقوق المواطنين وتعزيز السلم الأهلي والمجتمعي.

المصدر / فلسطين أون لاين