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موعد امتحانات الثانوية العامة التوجيهي 2026 الدورة الـ 3 بغزة

25 أكتوبر 2026 . الساعة 13:05 بتوقيت القدس
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موعد امتحانات الثانوية العامة 2026 في غزة وترتيبات الدورة الثالثة
محمد زقوت

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية ترتيبات عقد امتحانات الثانوية العامة لعام 2026 لطلبة قطاع غزة، ضمن الدورة الثالثة، موضحةً موعد بدء الامتحانات وآلية عقدها وعدد الجلسات وطبيعة الأسئلة.

ووفق الإعلان، تُعقد امتحانات الثانوية العامة يوم الثلاثاء الموافق 1 ديسمبر/كانون الأول 2026، وتبدأ في تمام الساعة التاسعة صباحًا.

وأوضحت الوزارة أن الامتحانات ستُعقد وجاهيًا وورقيًا داخل قاعات امتحانية مخصصة، فيما يتقدم الطلبة المسجلون للمبحث المشترك لمبحثين امتحانيين تباعًا في جلستين متتاليتين في اليوم ذاته.

وبيّنت أن طبيعة الأسئلة ستكون مماثلة لأسئلة الدورة الثانية، باستثناء مبحث الرياضيات للفرع العلمي، الذي سيُعقد في جلسة واحدة، وتتكون ورقة أسئلته من 40 سؤالًا من نوع الاختيار من متعدد.

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واختتمت الوزارة إعلانها بتمنياتها لجميع الطلبة بالتوفيق والنجاح في امتحانات الثانوية العامة.

 

المصدر / فلسطين أون لاين
#امتحانات جامعة بير زيت

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