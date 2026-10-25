خبر سار لطلبة التوجيهي في غزة.. التربية تعلن موعد وطريقة عقد الدورة الثالثة من الامتحان

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأحد، عن الترتيبات النهائية لعقد امتحان الثانوية العامة (الدورة الثالثة) لعام 2026 لطلبة قطاع غزة، مؤكدة أن الامتحان سينطلق يوم الاثنين الموافق الأول من ديسمبر/كانون الأول 2026.

وأوضحت الوزارة في إعلان رسمي لها، أن الامتحان سيبدأ يومياً في تمام الساعة التاسعة صباحاً بتوقيت فلسطين، وسيُعقد بصيغتيه الإلكترونية والورقية داخل قاعات امتحانية مخصصة ومجهزة داخل قطاع غزة

آلية عقد الامتحان

وبيّنت الوزارة أن الطالب المسجل سيتقدم لامتحانين متتاليين في اليوم ذاته، حيث سيتم عقد الامتحان وجاهياً وإلكترونياً داخل قاعات امتحانية مخصصة، مشيرة إلى أن طبيعة الأسئلة ستكون مماثلة للدورة الثانية باستثناء مبحث الرياضيات للفرع العلمي الذي سيعقد في جلسة واحدة.

وأضافت أن ورقة الأسئلة ستتكون من 40 سؤالاً من نوع الاختيار من متعدد، في حين ستتضمن ورقة مبحث الرياضيات للفرع العلمي أسئلة مقالية.

السياق الخاص

ويأتي عقد الدورة الثالثة من امتحانات الثانوية العامة لطلبة غزة في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها القطاع، حيث لم يتمكن عشرات الآلاف من الطلبة من أداء الامتحانات في مواعيدها النظامية بسبب الأوضاع الميدانية.

يُذكر أن وزارة التربية والتعليم العالي تعقد للعام الثالث على التوالي امتحانات الثانوية العامة لطلبة غزة بشكل إلكتروني وورقي، بعد أن تعطلت العملية الامتحانية النظامية في السنوات الماضية.

وطالبت الوزارة جميع الطلبة المسجلين بالتحضير الجيد للامتحان والالتزام بالتعليمات والإرشادات التي ستصدر لاحقاً بشأن آلية التقدم للامتحان.





المصدر / فلسطين أون لاين