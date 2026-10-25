بؤرتان استيطانيتان جديدتان تهددان أراضي المواطنين في يطا بالخليل

شرع مستوطنون، اليوم الأحد، بإقامة بؤرتين استيطانيتين جديدتين على أراضي المواطنين في بلدة يطا جنوب الخليل، بالتزامن مع سرقة 12 رأسًا من الأغنام من المنطقة ذاتها، في إطار تصاعد الاعتداءات على الأراضي والممتلكات الفلسطينية.

وأفادت مصادر محلية بأن مجموعة من المستوطنين نصبت خيمة في منطقة خلة الفرا غرب يطا، وأحضرت جرافات وآليات حفر، وبدأت بتجريف الأرض وحفرها تمهيدًا لإقامة منشآت استيطانية في الموقع.

وفي بادية يطا، أقام مستوطنون بؤرة استيطانية أخرى على أراضي المواطنين الواقعة بين قريتي الزويدين وأم قصة، ونصبوا عددًا من الخيام، وشرعوا في تجهيز بنية تحتية تشمل تمديدات للمياه والكهرباء، في خطوة تهدف إلى تثبيت وجودهم في المنطقة.

وفي اعتداء آخر، تسللت مجموعة من المستوطنين، في ساعة متأخرة من الليلة الماضية، من مستوطنة «سوسيا» إلى منزل المواطن جودت أحمد المصري في منطقة الرهنية جنوب يطا، وسرقت 12 رأسًا من الأغنام.

وتندرج هذه الاعتداءات ضمن تصاعد الأنشطة الاستيطانية في مسافر يطا وباديتها، والتي تشمل إقامة بؤر جديدة والاستيلاء على الأراضي والاعتداء على ممتلكات المواطنين ومصادر رزقهم، بما يفاقم معاناة الأهالي ويهدد بقاءهم في أراضيهم.

المصدر / فلسطين أون لاين