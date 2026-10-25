التربية والتعليم: استهداف طلبة الجامعة الإسلامية بغزة جريمة جديدة بحق التعليم

أُصيب خمسة طلبة، بعضهم بجروح بالغة الخطورة، صباح اليوم الأحد، جراء قصف قوات الاحتلال "الإسرائيلي" حرم الجامعة الإسلامية في مدينة غزة، أثناء وجودهم لتلقي المحاضرات والدروس، وفق ما أفادت به وزارة التربية والتعليم العالي.

وأدانت الوزارة، في بيان، استهداف الطلبة داخل الحرم الجامعي، مؤكدة أن الصمت العالمي إزاء الاعتداءات المتواصلة على الطلبة والجامعات يشكّل تشجيعًا للاحتلال على مواصلة جرائمه بحق المنظومة التعليمية الفلسطينية.

وأعلنت الوزارة مساندتها للجامعة الإسلامية، مثمنة قرار تعليق الدراسة حفاظًا على حياة الطلبة وسلامتهم، في ظل المخاطر التي تهدد المؤسسات التعليمية في قطاع غزة.

وأوضحت أن 95% من مباني مؤسسات التعليم العالي في القطاع تضررت جراء الحرب، مشيرة إلى استشهاد 10 طلبة ومعلم خلال الأيام الستة الماضية، في سياق الاعتداءات المتواصلة على قطاع التعليم.

ودعت الوزارة إلى إلزام الاحتلال بالقوانين الدولية والأعراف الإنسانية، ومنع استهداف المؤسسات التعليمية والأعيان المدنية، مطالبة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" والمؤسسات الدولية بإدانة الاعتداءات والضغط من أجل حماية المنظومة التعليمية الفلسطينية.

وأكدت استمرار المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية في أداء دورها رغم ما تتعرض له من اعتداءات ومحاولات للبطش والترهيب، مشددة على أهمية حماية حق الطلبة في التعليم وضمان سلامتهم داخل المؤسسات التعليمية.

المصدر / فلسطين أون لاين