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95% من مباني التعليم العالي بغزة تضررت جراء الحرب

"التربية": استهداف طلبة الجامعة الإسلامية جريمة جديدة بحق التعليم

25 أكتوبر 2026 . الساعة 12:17 بتوقيت القدس
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95% من مباني التعليم العالي بغزة تضررت جراء الحرب

أدانت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأحد، استهداف الطلبة داخل حرم الجامعة الإسلامية في مدينة غزة، مؤكدة أن الصمت العالمي إزاء الاعتداءات المتواصلة على الطلبة والجامعات يشجع الاحتلال الإسرائيلي على مواصلة جرائمه بحق المنظومة التعليمية الفلسطينية.

 وأوضحت الوزار في بيان صحفي، أن 95% من مباني مؤسسات التعليم العالي في القطاع تضررت جراء الحرب، مشيرة إلى استشهاد 10 طلبة ومعلم خلال الأيام الستة الماضية، في سياق الاعتداءات المتواصلة على قطاع التعليم.

وصباح اليوم الأحد، أُصيب خمسة طلبة، بعضهم بجروح بالغة الخطورة، جراء قصف طائرات الاحتلال حرم الجامعة الإسلامية، أثناء وجودهم لتلقي المحاضرات.

ودعت الوزارة إلى إلزام الاحتلال بالقوانين الدولية والأعراف الإنسانية، ومنع استهداف المؤسسات التعليمية والأعيان المدنية، مطالبة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "اليونسكو" والمؤسسات الدولية بإدانة الاعتداءات والضغط من أجل حماية المنظومة التعليمية الفلسطينية.

وأكدت استمرار المؤسسات الأكاديمية الفلسطينية في أداء دورها رغم ما تتعرض له من اعتداءات ومحاولات للبطش والترهيب، مشددة على أهمية حماية حق الطلبة في التعليم وضمان سلامتهم داخل المؤسسات التعليمية.

المصدر / فلسطين أون لاين
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