التربية: استشهاد 10 طلبة ومعلم في غزة خلال 6 أيام

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، اليوم الأحد، استشهاد 10 أطفال من طلبة المدارس ومعلم، جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الفترة الممتدة من 18 إلى 24 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، مشيرة إلى استشهاد الطفلة فاطمة البيوك (8 أعوام)، متأثرة بجراحها التي أصيبت بها قبل أيام بنيران الاحتلال شرق دير البلح.

وقالت الوزارة، في بيان صحفي، يوثق الانتهاكات الإسرائيلية بحق الأطفال والطلبة، إن فاطمة البيوك هي الناجية الوحيدة من أسرتها التي أُبيدت بالكامل في قصف إسرائيلي استهدف منزلهم أواخر عام 2023، لتكون الطفلة العاشرة بين الطلبة الذين استشهدوا خلال الأيام الستة المذكورة.

وأوضحت أن قائمة الشهداء تضم الأطفال والطلبة: مسك حازم الدلو (6 أعوام)، وبراء محمد معروف (14 عامًا)، وعبد الرحمن عوض (10 أعوام)، ومجد محمد حسن (15 عامًا)، ووليد محمد شكشك (14 عامًا)، وتامر شادي صبح (14 عامًا)، ومحمد رياض أبو حماد (14 عامًا)، ورفيف رائد لبد (16 عامًا)، ومحمد حسام شاهين (12 عامًا)، وفاطمة البيوك (8 أعوام).

وأضافت الوزارة أن المعلم أحمد زهير أبو عودة استشهد خلال الفترة ذاتها، ليرتفع عدد ضحايا القطاع التعليمي إلى 11 شهيدًا، بينهم 10 طلبة ومعلم، لافتة إلى أن الشهداء ارتقوا جراء إطلاق النار أو القصف الإسرائيلي الذي استهدف مناطق سكنية، فيما سُجلت إصابات أخرى.

وأدانت الوزارة هذه الجرائم والانتهاكات بحق الأطفال والطلبة، مؤكدة أن استهدافهم يشكل اعتداءً على حقهم في الحياة والتعليم والأمان.

وطالبت المجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والإنسانية والأمم المتحدة بالتدخل العاجل لوقف الانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة، وتوفير الحماية الدولية للأطفال والطلبة الفلسطينيين، ومحاسبة المسؤولين عن هذه الجرائم أمام المحاكم الدولية.

وتأتي هذه الحصيلة في ظل استمرار المخاطر التي تهدد حياة الأطفال في قطاع غزة، حيث يواجهون تداعيات القصف وإطلاق النار، إلى جانب الأوضاع الإنسانية الصعبة التي تحرم كثيرين منهم من الشعور بالأمان ومواصلة تعليمهم.

المصدر / فلسطين أون لاين