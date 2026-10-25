فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

شتاء آخر في خيام النزوح.. نازحو مواصي خانيونس يخشون الغرق تحت الأمطار

التربية: استشهاد 10 طلبة ومعلم في غزة خلال 6 أيام

"الصحة": 4 شهداء و14 إصابة خلال 24 ساعة بغزة

وقفة في خانيونس رفضًا لتقليص خدمات "أونروا" والمطالبة بحمايتها

الإنسان والله وأزمة الوجود المعاصر

غزة بعد الانتخابات الإسرائيلية: هل يولد الأمل من رحم المعابر المغلقة؟

الشعبية: الاحتلال يعمّم نموذج الإبادة من غزة إلى الخليل

البرلمان العربي يطلق مبادرة عالمية لنصرة فلسطين

من هو معلق مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني اليوم؟

الأورومتوسطي يرصد قيام جنود الاحتلال بسرقة ممتلكات ومجوهرات سكان الخليل

"الصحة": 4 شهداء و14 إصابة خلال 24 ساعة بغزة

25 أكتوبر 2026 . الساعة 11:41 بتوقيت القدس
...
"الصحة": 4 شهداء و14 إصابة خلال 24 ساعة بغزة (تصوير محمود أبو حصيرة)

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، وصول 4 شهداء و14 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى وصول جثمان الشهيد إبراهيم أمين حسن أبو غرابة (33 عامًا)، بعد أسبوعين من اختطافه واستشهاده لدى الجانب الإسرائيلي، وفقًا للوزارة.

وأوضحت الوزارة، في بيانها الإحصائي اليومي، أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 ارتفعت إلى 1,551 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 5,573، إضافة إلى انتشال جثامين 842 شهيدًا.

وبحسب البيانات، ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,544 شهيدًا و175,692 إصابة منذ بدايته.

وتواصل الطواقم الطبية في قطاع غزة التعامل مع تداعيات العدوان، في ظل استمرار وصول الشهداء والجرحى إلى المستشفيات، وسط أوضاع صحية وإنسانية صعبة ونقص في الإمكانات والمستلزمات الطبية، ما يزيد من الضغوط على المنظومة الصحية التي تعاني من تراجع قدرتها على تقديم الخدمات اللازمة للجرحى والمرضى.

المصدر / فلسطين أون لاين
#غزة #وزارة الصحة #الشهداء

تعليق عبر الفيس بوك

متعلقات

الأكثر قراءة