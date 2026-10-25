"الصحة": 4 شهداء و14 إصابة خلال 24 ساعة بغزة

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة، اليوم الأحد، وصول 4 شهداء و14 إصابة إلى مستشفيات القطاع خلال الساعات الـ24 الماضية، مشيرة إلى وصول جثمان الشهيد إبراهيم أمين حسن أبو غرابة (33 عامًا)، بعد أسبوعين من اختطافه واستشهاده لدى الجانب الإسرائيلي، وفقًا للوزارة.

وأوضحت الوزارة، في بيانها الإحصائي اليومي، أن حصيلة الشهداء منذ وقف إطلاق النار في 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2025 ارتفعت إلى 1,551 شهيدًا، فيما بلغ إجمالي الإصابات 5,573، إضافة إلى انتشال جثامين 842 شهيدًا.

وبحسب البيانات، ارتفعت الحصيلة التراكمية للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 74,544 شهيدًا و175,692 إصابة منذ بدايته.

وتواصل الطواقم الطبية في قطاع غزة التعامل مع تداعيات العدوان، في ظل استمرار وصول الشهداء والجرحى إلى المستشفيات، وسط أوضاع صحية وإنسانية صعبة ونقص في الإمكانات والمستلزمات الطبية، ما يزيد من الضغوط على المنظومة الصحية التي تعاني من تراجع قدرتها على تقديم الخدمات اللازمة للجرحى والمرضى.

المصدر / فلسطين أون لاين