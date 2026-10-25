تظاهرات في ألمانيا رفضا لجرائم الاحتلال في غزة والضفة

شهدت مدن ألمانية مسيرات ومظاهرات حاشدة تضامنا مع الشعب الفلسطيني، وتنديدا بالعدوان والإبادة الجماعية في قطاع غزة والضفة الغربية.

وخرج المئات من المتظاهرين في مسيرة حاشدة بمدينة هانوفر، رافعين الأعلام الفلسطينية ورمز "البطيخة"، ومرددين هتافات تطالب بوقف العدوان وإنهاء الإبادة في غزة، كما تظاهر المئات في برلين تضامنا مع الفلسطينيين، ومنددين بسياسات التجويع المستمرة في قطاع غزة، والعنف والتصعيد المتواصل في الضفة الغربية.

ورفع المشاركون الأعلام الفلسطينية ولافتات منددة بالسياسات الإسرائيلية، مطالبين بوقف الحرب فورا، وتوفير الحماية للمدنيين، ووضع حد للجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني.

المصدر / برلين/ فلسطين أون لاين: