البرلمان العربي يطلق مبادرة عالمية لنصرة فلسطين.

أعلن رئيس البرلمان العربي النائب سعد العتيبي، إطلاق مبادرة برلمانية عالمية لنصرة القضية الفلسطينية، في ظل التصعيد الإسرائيلي في الأرض الفلسطينية، والتهديدات المتزايدة بتوسيع نطاق التهجير القسري، والتدمير، التي تتطلب حراك عربي ودولي عاجل.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة فلسطين في البرلمان العربي، الأحد، برئاسة العتيبي.

وقال العتيبي إن المبادرة تهدف إلى تقوم على حشد وتوحيد المواقف البرلمانية الإقليمية والدولية وبناء تحالف برلماني واسع للدفاع عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني، وتفعيل أدوات الدبلوماسية البرلمانية للضغط من أجل إنهاء الاحتلال، ووقف الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.

وأضاف أن التحرك البرلماني سيشمل دعم المساءلة أمام المحكمة الجنائية الدولية، وتعزيز توثيق الجرائم والانتهاكات، والتحرك لوقف الاعتداءات على الأسرى الفلسطينيين، ومواجهة التشريعات التي تستهدفهم، وحماية المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات، وضمان استمرار دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا".

وأكد ضرورة مواصلة الجهود لحشد الاعتراف الدولي بدولة فلسطين، ودعم حصولها على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة، والضغط لإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة دون عوائق، وإعادة إعمار القطاع تحت مسؤولية فلسطينية خالصة، ورفض أي مخططات لتهجير الفلسطينيين أو فصل قطاع غزة عن الضفة الغربية والقدس.

وحذّر العتيبي من استمرار جرائم الاحتلال في قطاع غزة، وما يصاحبها من قتل وتدمير وتجويع وتهجير قسري وعرقلة وصول المساعدات الإنسانية، إلى جانب تصاعد اعتداءات المستعمرين في الضفة الغربية، والتوسع الاستيطاني والاستيلاء على الأراضي الفلسطينية، والانتهاكات المتواصلة بحق المقدسات في القدس المحتلة.

وشدد على ضرورة اتخاذ موقف دولي حازم وإجراءات عملية لوقف هذه الانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها، وإنهاء ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيق القانون الدولي، وتعزيز فاعلية الأمم المتحدة ومؤسساتها في إنفاذ قرارات الشرعية الدولية.

وقال إن مصداقية النظام الدولي لا تُقاس بما يصدر عنه من قرارات وبيانات وإنما بقدرته على تنفيذها، وحماية الشعوب من الانتهاكات، وإنصاف الضحايا، وضمان عدم الإفلات من العقاب، وفي مقدمتها إنصاف الشعب الفلسطيني، وتمكينه من ممارسة حقوقه المشروعة غير القابلة للتصرف.

كما أدان افتتاح جمهورية كولومبيا سفارة لها في القدس المحتلة، داعيا إلى تحرك برلماني دولي مسؤول لحث جمهورية كولومبيا على التراجع عن هذه الخطوة، احتراما للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.

ودعا العكلوك كذلك إلى إدراج 60 منظمة ومجموعة إسرائيلية، قال إنها ترتكب اعتداءات بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم وتقتحم المسجد الأقصى، على قوائم الإرهاب الوطنية العربية، إلى جانب مواصلة التحركات الرامية إلى عزل الكنيست الإسرائيلي على خلفية التشريعات التي تستهدف الشعب الفلسطيني وحقوقه.

وطالب بإرسال وفد من البرلمان العربي إلى المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، دعماً للمسار القانوني للمحكمة في التحقيق في الجرائم المرتكبة بحق الشعب الفلسطيني، وإصدار مذكرات الاعتقال بحق المسؤولين عنها، كما دعا إلى استضافة شخصيات دولية وبرلمانيين وفنانين ورياضيين وصحفيين وناشطين حقوقيين متضامنين مع فلسطين، وتوفير منبر لهم لمواجهة الضغوط التي يتعرضون لها.

المصدر / القاهرة/ فلسطين أون لاين: