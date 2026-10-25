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من هو معلق مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني اليوم؟

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من هو معلق مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني اليوم؟

25 أكتوبر 2026 . الساعة 11:04 بتوقيت القدس
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من هو معلق مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد في الدوري الإسباني اليوم؟
محمد زقوت

أعلنت شبكة بي إن سبورتس إسناد مهمة التعليق على مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد إلى المعلق التونسي عصام الشوالي، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني لموسم 2026-2027.

ويستضيف ملعب سبوتيفاي كامب نو مباراة برشلونة وريال مدريد، مساء اليوم الأحد 25 أكتوبر 2026، في مواجهة تحظى بمتابعة جماهيرية واسعة من عشاق كرة القدم حول العالم.

موعد مباراة برشلونة وريال مدريد والقنوات الناقلة

تقام مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد وفق التفاصيل التالية:

* المباراة: برشلونة ضد ريال مدريد.

* البطولة: الدوري الإسباني 2026-2027.

* الموعد: الأحد 25 أكتوبر 2026.

* التوقيت: الساعة 11:00 مساءً بتوقيت مكة المكرمة والقاهرة 10:00 مساءً بتوقيت القدس.

* الملعب: سبوتيفاي كامب نو.

* القناة الناقلة: beIN Sports 1 HD.

* المعلق: عصام الشوالي.

وتتجه الأنظار إلى هذه القمة الإسبانية المرتقبة، في ظل المنافسة بين الفريقين على صدارة ترتيب الدوري الإسباني، وسط ترقب جماهيري لما ستسفر عنه المواجهة.

المصدر / فلسطين أون لاين
#برشلونة وبايرن

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