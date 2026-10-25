مختص لـ"فلسطين أون لاين": عودة المخابز في غزة للعمل بعد دعمها بالدقيق

غزة/ حمدان الجعل:

عادت المخابز التجارية في قطاع غزة إلى فتح أبوابها من جديد، بعد أزمة استمرت أيامًا نتيجة نقص الطحين التجاري في الأسواق، وذلك عقب اتفاق لتوفير الطحين بدعم مباشر من اللجنة المصرية، في خطوة يُتوقع أن تسهم في تخفيف أزمة الخبز والحد من معاناة المواطنين.

وقال المختص بالشأن الاقتصادي د. محمد بربخ لموقع ، إن الاتفاق، الذي جرى بين نقابة المخابز ووزارة الاقتصاد الوطني وبرنامج الغذاء العالمي، أتاح إعادة تشغيل 17 مخبزًا تجاريًا من أصل 22 توقفت عن العمل مؤخرًا بسبب عدم توفر الطحين في الأسواق، جراء الإغلاق الأخير للمعابر.

وأوضح بربخ أن الاتفاق نص على تزويد المخابز التجارية المدعومة من برنامج الغذاء العالمي بمادتي الطحين والسولار، بعدما كانت تعمل بنظام توفير السولار فقط، وتبيع ربطة الخبز التي تزن كيلوغرامين مقابل 8 شواكل.

وأضاف أن توقف المخابز التجارية أدى إلى زيادة الضغط على المخابز الـ30 العاملة لصالح برنامج الغذاء العالمي، وفاقم الطلب على الطحين، ما دفع اللجنة المصرية، بالتنسيق مع الجهات المعنية، إلى التدخل وتوفير الدعم اللازم لإعادة تشغيل المخابز.

وأشار إلى أن خمسة مخابز اعتذرت عن المشاركة في الاتفاق، لاعتبارها أن الكمية المخصصة لها غير كافية، مبينًا أن الدعم بدأ مساء أمس، وبلغت كمية الطحين المخصصة له نحو ألف طن.

وتوقع بربخ أن تسهم هذه الخطوة خلال الأيام المقبلة في تقليص طوابير الانتظار أمام المخابز، والحد من لجوء المواطنين إلى السوق السوداء، بما ينعكس على أسعار الطحين والخبز ويخفف الأعباء المعيشية عن الأسر الغزية.

وأكد أن استمرار عمل المخابز المستفيدة مرهون بمواصلة الدعم المصري، موضحًا أنها ستعود إلى نظامها التجاري المعتاد بعد نفاد كمية الطحين المخصصة للدعم، ما يجعل استمرار تدفق الطحين والوقود عاملًا أساسيًا للحفاظ على استقرار إنتاج الخبز.





ارتياح شعبي ومساعٍ لزيادة الإنتاج

ولفت بربخ إلى أن عودة المخابز للعمل أحدثت حالة من السعادة والاطمئنان والراحة النفسية لدى المواطنين، مع توافر الخبز، بوصفه سلعة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها، خاصة في ظل المخاوف من تجدد أزمة الطحين التي ارتبطت خلال العام الماضي بمخاطر المجاعة في القطاع.

وأوضح أن عدد المخابز ارتفع من 30 مخبزًا مدعومًا و10 مخابز تجارية إلى 30 مخبزًا مدعومًا بالكامل و22 مخبزًا تجاريًا، إلى جانب عشرات المخابز البلدية، مشيرًا إلى وجود خطط مستقبلية لزيادة عدد المخابز في ظل تنامي الاهتمام بالاستثمار في هذا القطاع وتحسن عوائده.

وشدد على أهمية استمرار توفير الطحين والوقود لضمان استقرار الإنتاج وتلبية احتياجات المواطنين، والحيلولة دون تجدد أزمة الخبز أو ارتفاع أسعاره بصورة تثقل كاهل الأسر التي تعاني أوضاعًا اقتصادية ومعيشية قاسية.

وفي ختام حديثه، وجّه بربخ الشكر والتقدير إلى اللجنة المصرية والقيادة المصرية على جهودهما في دعم أبناء الشعب الفلسطيني بقطاع غزة، والمساهمة في التخفيف من الأزمات الإنسانية والمعيشية التي يواجهونها، لا سيما في ملفات الإيواء وتشغيل المخابز وتوفير الطحين، مؤكدًا أهمية مواصلة هذه الجهود لتلبية الاحتياجات الأساسية وتعزيز صمود المواطنين.

المصدر / فلسطين أون لاين