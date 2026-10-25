من هو حكم الكلاسيكو برشلونة وريال مدريد؟ أبرز أرقامه

محمد زقوت

يتولى الحكم الإسباني خوان مارتينيز مونويرا إدارة مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد، المقررة مساء الأحد 25 أكتوبر 2026، ضمن منافسات الجولة العاشرة من الدوري الإسباني موسم 2026-2027، على ملعب سبوتيفاي كامب نو. ويملك الحكم خبرة واسعة في إدارة مباريات الدوري الإسباني، كما سبق له قيادة أربع مواجهات بين الغريمين، انتهت ثلاث منها بفوز ريال مدريد مقابل انتصار واحد لبرشلونة.

من هو خوان مارتينيز مونويرا حكم الكلاسيكو؟

خوان مارتينيز مونويرا حكم كرة قدم إسباني، يبلغ من العمر 44 عامًا، وينتمي إلى لجنة الحكام في منطقة فالنسيا. بدأ إدارة مباريات الدرجة الأولى الإسبانية موسم 2013-2014، وحصل على الشارة الدولية من الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» عام 2015.

وتحمل مواجهة برشلونة وريال مدريد المقبلة أهمية خاصة في مسيرته، إذ ستكون الكلاسيكو الخامس الذي يديره، بعد أربع مباريات سابقة شهدت تفوقًا لريال مدريد في النتائج.

أبرز أرقام برشلونة وريال مدريد مع مارتينيز مونويرا

تكشف الإحصائيات الخاصة بمباريات الفريقين تحت إدارة الحكم الإسباني عن اختلاف في عدد المباريات والبطاقات وركلات الجزاء، وفق البيانات المتداولة قبل الكلاسيكو.

أرقام برشلونة مع الحكم

* عدد المباريات: 37 مباراة.

* البطاقات الصفراء: 81 بطاقة.

* البطاقات الحمراء: 4 بطاقات.

* ركلات الجزاء المحتسبة لبرشلونة: 8 ركلات.

* البطاقات الحمراء للاعبي الخصوم: 3 بطاقات.

* ركلات الجزاء المحتسبة ضد برشلونة: 5 ركلات.

أرقام ريال مدريد مع الحكم

* عدد المباريات: 46 مباراة.

* البطاقات الصفراء: 92 بطاقة.

* البطاقات الحمراء: بطاقة واحدة.

* ركلات الجزاء المحتسبة لريال مدريد: 12 ركلة.

* البطاقات الحمراء للاعبي الخصوم: 3 بطاقات.

* ركلات الجزاء المحتسبة ضد ريال مدريد: 4 ركلات.

وتوضح الأرقام أن ريال مدريد خاض مباريات أكثر تحت إدارة مارتينيز مونويرا، كما حصل على عدد أكبر من ركلات الجزاء، بينما نال لاعبوه بطاقات حمراء أقل من لاعبي برشلونة، وفق الإحصائيات المذكورة.

تاريخ مواجهات الكلاسيكو تحت إدارة مونويرا

أدار الحكم الإسباني أربع مباريات سابقة بين برشلونة وريال مدريد، وجاءت نتائجها على النحو التالي:

* أكتوبر 2020: فوز ريال مدريد على برشلونة بنتيجة 3-1.

* مارس 2022: فوز برشلونة على ريال مدريد بنتيجة 4-0.

* أبريل 2023: فوز ريال مدريد على برشلونة بنتيجة 4-0 في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا.

* يناير 2024: فوز ريال مدريد على برشلونة بنتيجة 4-1 في نهائي كأس السوبر الإسباني.

وبذلك، حقق ريال مدريد ثلاثة انتصارات مقابل فوز واحد لبرشلونة في الكلاسيكو تحت صافرة مارتينيز مونويرا، دون تسجيل أي تعادل في المواجهات الأربع السابقة.

ما أهمية أرقام الحكم قبل الكلاسيكو؟

تمنح إحصائيات مارتينيز مونويرا خلفية عن سجله التحكيمي مع الفريقين، خصوصًا فيما يتعلق بالبطاقات الحمراء وركلات الجزاء، لكنها لا تكفي وحدها للحكم على قراراته في المواجهة المقبلة. وتبقى الأنظار متجهة إلى أدائه في الكلاسيكو الجديد، الذي يمثل اختبارًا تحكيميًا مهمًا في واحدة من أبرز مباريات الدوري الإسباني.

المصدر / فلسطين أون لاين