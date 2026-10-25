التعليم: معلم و10 طلاب ارتقوا برصاص الاحتلال في غزة خلال أيام

أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي، استشهاد 11 فلسطينياً، بينهم 10 من طلبة المدارس ومعلم، جراء اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة خلال الفترة من 18 وحتى 24 أكتوبر 2026.

وأوضحت الوزارة، في بيان، الأحد، أن الطفلة فاطمة البيوك (8 أعوام) استشهدت متأثرة بجراحها التي أصيبت بها قبل أيام بنيران الاحتلال شرق دير البلح، مشيرة إلى أنها الناجية الوحيدة من أسرتها التي أُبيدت بالكامل في قصف منزلهم أواخر عام 2023.

وضمت قائمة الشهداء من الطلبة كلاً من مسك حازم الدلو (6 أعوام)، براء محمد معروف (14 عاماً)، عبد الرحمن عوض (10 أعوام)، مجد محمد حسن (15 عاماً)، وليد محمد شكشك (14 عاماً)، تامر شادي صبح (14 عاماً)، محمد رياض أبو حماد (14 عاماً)، رفيف رائد لبد (16 عاماً)، محمد حسام شاهين (12 عاماً)، وفاطمة رائد البيوك (8 أعوام).

إلى جانب استشهاد المعلم أحمد زهير أبو عودة، حيث قضى الضحايا نتيجة القصف الإسرائيلي وإطلاق النار المباشر على المناطق السكنية، والذي أسفر أيضاً عن وقوع إصابات متعددة.

واستنكرت وزارة التربية والتعليم هذه الجرائم البشعة، مجددةً دعوتها العاجلة للمجتمع الدولي والمؤسسات الحقوقية والأمم المتحدة للتدخل الفوري لوقف الانتهاكات المتواصلة بحق الأطفال والطلبة، وتوفير الحماية الدولية لهم، ومحاسبة الاحتلال على جرائمه أمام المحاكم الدولية.