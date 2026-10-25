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شهيد ومصابون برصاص وصواريخ الاحتلال على غزة

25 أكتوبر 2026 . الساعة 10:29 بتوقيت القدس
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(صورة أرشيفية)

استشهد مواطن وأصيب آخرون، برصاص وصواريخ الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة، الذي يشهد كارثة إنسانية غير مسبوقة بفعل الإبادة الجماعية المستمرة للعام الرابع على التوالي.

وأفادت مصادر طبية بارتقاء المواطن حمدان سلمان أبو عمرة (33 عاما) جراء استهداف إسرائيلي من طائرة مسيّرة صوبه أثناء تواجده في شارع المزرعة شرق مدينة دير البلح.

وأشارت إلى إصابة عدد من المواطنين جراء استهداف إسرائيلي أمام بوابة الجامعة الإسلامية في مدينة غزة.

وفي سياق الخروقات المتواصلة، نفذت قوات الاحتلال، فجر الأحد، عمليتي نسف لمنشآت سكنية شمالي مخيم البريج وسط القطاع، بالتزامن مع قصف مدفعي وإطلاق نار مكثف في المناطق الشرقية للمخيم.

وأطلقت الآليات العسكرية الإسرائيلية النار بكثافة شمال شرقي مخيم النصيرات، مستهدفة منازل وخيام الفلسطينيين، فيما شهدت المناطق الشمالية والجنوبية من مدينة خان يونس، جنوبي القطاع، إطلاق نار مكثفًا، وسقوط قذيفتي مدفعية وسط المدينة وثالثة قرب دوار السنية.

كما أطلقت الزوارق الحربية الإسرائيلية نيرانها باتجاه الساحل، وألقت طائرات مسيّرة صناديق متفجرة شرقي المدينة، بالتزامن مع إطلاق قنابل إنارة في المناطق الشمالية.

ونفذت قوات الاحتلال عملية نسف في محيط نادي بيت لاهيا شمالي القطاع، وأخرى استهدفت منازل الفلسطينيين في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#قطاع غزة #قصف إسرائيلي #الإبادة الجماعية

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