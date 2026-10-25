الهيئة العامة للبترول توضح نظام كشوفات الغاز للدورة 12 لعام 2026 الجديد في غزة

محمد زقوت

أعلنت الهيئة العامة للبترول في قطاع غزة بدء إصدار الكشف الأول من الدورة الثانية عشرة لتوزيع غاز الطهي، وفق نظام الفئات الجديد، على أن يُخصص الكشف الأول لأسطوانات الغاز بوزن 12 كيلوغرامًا للأسر التي يبلغ عدد أفرادها 8 أفراد فأكثر.

وأوضحت الهيئة، في إعلان صادر بتاريخ 23 أكتوبر 2026، أن النظام الجديد يعتمد على تقسيم المستفيدين إلى فئات وفق عدد أفراد الأسرة، مع تخصيص كشف لكل فئة، يستمر العمل به أسبوعًا واحدًا.

كشوفات الغاز للدورة 12 في غزة

وفق التفاصيل المتداولة بشأن نظام التوزيع الجديد، تتوزع الكشوفات على النحو التالي:

إليكم قائمة كشوفات الغاز للدورة 12 في غزة

وفق التفاصيل المتداولة بشأن نظام التوزيع الجديد، تتوزع الكشوفات على النحو التالي:

* الكشف الأول: أسطوانة غاز بوزن 12 كيلوغرامًا، للأسر التي تضم 8 أفراد فأكثر.

* الكشف الثاني: أسطوانة غاز بوزن 10 كيلوغرامات، للأسر التي تضم 5 أو 6 أو 7 أفراد.

* الكشف الثالث: أسطوانة غاز بوزن 8 كيلوغرامات، للأسر التي تضم 2 أو 3 أو 4 أفراد.

* الكشف الرابع: أسطوانة غاز بوزن 6 كيلوغرامات، للأسرة المكوّنة من فرد واحد.

* الكشف الخامس: أسطوانة غاز بوزن 10 كيلوغرامات، للأسر التي تضم 5 أو 6 أو 7 أفراد.

* الكشف السادس: أسطوانة غاز بوزن 8 كيلوغرامات، للأسر التي تضم 2 أو 3 أو 4 أفراد.

* الكشف السابع: أسطوانة غاز بوزن 10 كيلوغرامات، للأسر التي تضم 5 أو 6 أو 7 أفراد.

* الكشف الثامن: أسطوانة غاز بوزن 8 كيلوغرامات، للأسر التي تضم 2 أو 3 أو 4 أفراد.

* الكشف التاسع: أسطوانة غاز بوزن 8 كيلوغرامات، للأسر التي تضم 2 أو 3 أو 4 أفراد.

صورة توضح كشوفات الغاز للدورة 12 لعام 2026 الجديد في غزة





وبحسب المعلومات الواردة، يتضمن النظام كشفًا واحدًا لأسطوانات 12 كيلوغرامًا، وثلاثة كشوفات لفئة 10 كيلوغرامات، وأربعة كشوفات لفئة 8 كيلوغرامات، وكشفًا واحدًا لفئة 6 كيلوغرامات.

كم تبلغ مدة الدورة الثانية عشرة لتوزيع الغاز؟

وفق النظام الجديد، ستصبح الفترة بين دورات توزيع الغاز 80 يومًا بدلًا من 70 يومًا في النظام السابق.

وقد تمتد الفترة إلى أكثر من 80 يومًا في حال إغلاق المعابر أو حدوث ظروف طارئة تؤثر في إدخال الغاز وتوزيعه داخل القطاع.

ويأتي تعديل المدة ضمن آلية توزيع ترتبط بالكميات المتاحة وتنظيم وصول أسطوانات الغاز إلى الأسر المستفيدة.

تعليمات استلام أسطوانات الغاز

دعت الهيئة العامة للبترول المواطنين إلى الالتزام بالتعليمات الخاصة باستلام أسطوانات الغاز، وأبرزها:

* حضور المستفيد شخصيًا لاستلام الأسطوانة وتسليمها.

* إبراز الهوية الشخصية عند الاستلام.

* عدم تسليم الأسطوانات المهترئة أو الملحومة إلى الموزعين، حفاظًا على السلامة العامة.

وأكدت الهيئة أهمية الالتزام بهذه التعليمات لضمان سلامة عملية التوزيع ومنع المخاطر المرتبطة باستخدام أسطوانات غير صالحة.

كيف تعرف موعد استحقاق أسطوانة الغاز؟

يمكن للمواطنين متابعة الكشوفات التي تصدر تباعًا وفق الفئات المعتمدة، والتحقق من إدراج أسمائهم ضمن الكشف المخصص لأسرهم.

ويُنصح بالاعتماد على الإعلانات الصادرة عن الهيئة العامة للبترول والجهات المختصة، خصوصًا فيما يتعلق بأوزان الأسطوانات ومواعيد التوزيع والفئات المستفيدة.

المصدر / فلسطين أون لاين