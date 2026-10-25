تباين مؤشرات تكاليف البناء والطرق وشبكات المياه والصرف بالضفة

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للإحصاء انخفاضا طفيفا في مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية وشبكات المياه في الضفة الغربية خلال شهر أيلول/سبتمبر 2026، مقابل استقرار تكاليف البناء للمباني غير السكنية وإنشاء الطرق، وارتفاع تكاليف مباني العظم وشبكات الصرف الصحي.

وأوضح الإحصاء، في بيان، الأحد، أن مؤشر أسعار تكاليف البناء للمباني السكنية انخفض بنسبة 0.02% خلال أيلول مقارنة بشهر آب، ليبلغ 120.74، مقابل 120.76 في الشهر الذي سبقه.

ويعزى ذلك إلى انخفاض أسعار استئجار المعدات بنسبة 0.59% والخامات والمواد الأولية بنسبة 0.04%، رغم ارتفاع تكاليف وأجور العمال بنسبة 0.25%.

وسجلت أسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية استقرارا خلال شهر أيلول 2026؛ إذ استقر الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء للمباني غير السكنية عند 119.54.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية استقراراً خلال شهر أيلول 2026، في حين سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.68%، بينما سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.25% خلال شهر أيلول 2026 مقارنة بالشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف البناء لمباني العظم ارتفاعاً نسبته 0.31% خلال الشهر المرصود، مقارنة بالشهر الذي سبقه؛ إذ ارتفع الرقم القياسي لأسعار تكاليف البناء لمباني العظم إلى 118.87، مقارنة بـ 118.50 خلال شهر آب.

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال ارتفاعاً نسبته 0.97%، وأسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.12%، في حين سجلت أسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً مقداره 0.60% خلال شهر أيلول 2026 مقارنة بالشهر السابق.

كما سجلت أسعار تكاليف إنشاء الطرق بأنواعها المختلفة في الضفة الغربية استقراراً خلال شهر أيلول 2026؛ إذ استقر الرقم القياسي العام لأسعار تكاليف الطرق عند 125.66 (شهر الأساس كانون أول 2008=100).

وعلى مستوى المجموعات الرئيسية، سجلت أسعار مجموعة تكاليف وأجور العمال انخفاضاً مقداره 1.49%، وأسعار مجموعة تكاليف تشغيل معدات وصيانة انخفاضاً مقداره 1.00%، وأسعار مجموعة استئجار المعدات انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.07%، في حين سجلت أسعار مجموعة الخامات والمواد الأولية ارتفاعاً نسبته 0.15% خلال شهر أيلول 2026 مقارنة بالشهر السابق.

تكاليف إنشاء شبكات المياه

فيما سجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه انخفاضاً طفيفاً مقداره 0.04%، إذ انخفض الرقم القياسي لأسعار تكاليف إنشاء شبكات المياه الى 132.06، مقارنة بـ 132.12 خلال شهر آب.

وعلى مستوى أسعار شبكات المياه سجل الرقم القياسي انخفاضاً مقداره 0.23%، إذ انخفض الرقم القياسي إلى 138.96 مقارنة بـ 139.28 خلال الشهر الذي سبقه، في حين سجلت أسعار خزانات المياه ارتفاعاً نسبته 0.44%، إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 116.88 مقارنة بـ 116.37 خلال الشهر السابق.

وسجلت أسعار تكاليف إنشاء شبكات الصرف الصحي في الضفة الغربية ارتفاعاً نسبته 0.48% خلال شهر أيلول 2026 مقارنة بشهر آب 2026؛ إذ ارتفع الرقم القياسي إلى 120.53 مقارنة بـ 119.96 خلال الشهر السابق

المصدر / رام الله/ فلسطين أون لاين: