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فاطمة البيوك .. الناجية الوحيدة شهيدة

25 أكتوبر 2026 . الساعة 10:06 بتوقيت القدس
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إلقاء نظرة الوداع على الطفلة فاطمة البيوك.

شيعت جماهير شعبنا، صباح الأحد، جثمان الطفلة فاطمة البيوك (8 سنوات) من أمام مستشفى شهداء الأقصى وسط قطاع غزة.

وأفادت مصادر طبية بأن الطفلة فاطمة لفظت أنفاسها الأخيرة داخل غرفة العناية المكثفة، بعد أسبوع كامل من المحاولات الطبية لإنقاذ حياتها إثر اختراق رصاصة متفجرة لجسدها أثناء تواجدها في منطقة "شارع المزرعة" شرقي مدينة دير البلح.

وأعلنت المصادر الطبية، أمس، ارتقاء فاطمة متأثرة بجراحها لتلتحق بأفراد عائلتها الذين قضوا نحبهم جميعا في مجزرة إسرائيلية بداية الإبادة الإسرائيلية..

وفاطمة، هي الناجية الوحيدة من مجزرة إسرائيلية بحق عائلتها نهاية 2023، وعاشت لاحقا عند أقاربها لترتقي بعد ثلاثة أعوام برصاص ذات المجرم. بحسب مصادر صحفية.

المصدر / غزة/ فلسطين أون لاين:
#قطاع غزة #الإبادة الجماعية #الطفلة فاطمة البيوك

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